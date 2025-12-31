LeBron James kedden 41 éves lett, erről a csapata, a Los Angeles Lakers is megemlékezett természetesen. A rekordhalmozó klasszis a 23. szezonjában játszik az NBA-ben, már önmagában ez egyedülálló, mivel erre rajta kívül még senki sem volt képes ebben az elit ligában. A videó ennek a 23. NBA-szezonnak a kezdetét ünnepelte, és JJ Redick vezetőedző, valamint csapattársai, Luka Dončić, Austin Reaves, Marcus Smart, Deandre Ayton és Maxi Kleber is megszólalnak benne.
LeBron James nem lassít 41 évesen sem
A videóban szerepeltek az újoncként való debütálásától egészen az idei szezonig tartó kiemelkedő pillanatai is. „Nincs magyarázat, mert ilyet még soha nem csináltak” – mondta Redick arról, hogy James ennyi év után is ilyen magas szinten játszik a ligában. Csapattársai, köztük Dončić is, kiemelték, mit tanultak a pályán és azon kívül is James társaságában. „Hihetetlen, hogy ezt több mint 10 évig tudta csinálni, nemhogy 20-ig” – mondta Smart.
Redicknek azonban volt valamiféle válasza a James-varázsra, és azt mondta: „Ha összeadjuk a rutinja iránti elkötelezettségét, a természetes képességeit, az ösztöneit, az IQ-ját, akkor ez az oka annak, hogy ilyen sokáig képes volt erre, és minden idők legnagyobbjaként, vagy legalábbis egyik legnagyobbjaként fog örökké mindenkinél megmaradni.” Nem kétséges, hogy James a játék minden idők legnagyobbjai között van, önéletrajzában négy bajnoki cím, négy NBA-döntő MVP, négy liga MVP, egy Év Újonca díj és megannyi más elismerés is szerepel, ráadásul ő az NBA történetének legtöbb pontot szerző játékosa is.