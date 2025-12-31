LeBron James kedden 41 éves lett, erről a csapata, a Los Angeles Lakers is megemlékezett természetesen. A rekordhalmozó klasszis a 23. szezonjában játszik az NBA-ben, már önmagában ez egyedülálló, mivel erre rajta kívül még senki sem volt képes ebben az elit ligában. A videó ennek a 23. NBA-szezonnak a kezdetét ünnepelte, és JJ Redick vezetőedző, valamint csapattársai, Luka Dončić, Austin Reaves, Marcus Smart, Deandre Ayton és Maxi Kleber is megszólalnak benne.

LeBron James (jobb oldalon) még mindig remek formában játszik

Fotó: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LeBron James nem lassít 41 évesen sem

A videóban szerepeltek az újoncként való debütálásától egészen az idei szezonig tartó kiemelkedő pillanatai is. „Nincs magyarázat, mert ilyet még soha nem csináltak” – mondta Redick arról, hogy James ennyi év után is ilyen magas szinten játszik a ligában. Csapattársai, köztük Dončić is, kiemelték, mit tanultak a pályán és azon kívül is James társaságában. „Hihetetlen, hogy ezt több mint 10 évig tudta csinálni, nemhogy 20-ig” – mondta Smart.

Redicknek azonban volt valamiféle válasza a James-varázsra, és azt mondta: „Ha összeadjuk a rutinja iránti elkötelezettségét, a természetes képességeit, az ösztöneit, az IQ-ját, akkor ez az oka annak, hogy ilyen sokáig képes volt erre, és minden idők legnagyobbjaként, vagy legalábbis egyik legnagyobbjaként fog örökké mindenkinél megmaradni.” Nem kétséges, hogy James a játék minden idők legnagyobbjai között van, önéletrajzában négy bajnoki cím, négy NBA-döntő MVP, négy liga MVP, egy Év Újonca díj és megannyi más elismerés is szerepel, ráadásul ő az NBA történetének legtöbb pontot szerző játékosa is.