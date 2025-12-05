LeBron James csütörtök éjjel Torontóban a megszokottnál jóval csendesebb pontterméssel zárt: 8 ponttal fejezte be a Raptors elleni meccset, ezzel pedig véget ért a 1297 mérkőzésen át tartó sorozata, amelyben minden alapszakasz-találkozón elérte a legalább 10 pontot.

LeBron James sorozata megszakadt, de így is büszke lehet a Toronto elleni játékára, hiszen győztes gólpasszt adott

Fotó: ANDREW LAHODYNSKYJ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jordant és Abdul-Jabbart is lepipálta Lebron James

A széria 2007. január 6-án indult, és messze ez volt a leghosszabb az NBA történetében: Michael Jordan 866, Kareem Abdul-Jabbar 787, Karl Malone 575 meccsig jutott ugyanebben a mutatóban.

A Lakersnek azonban nem a rekord volt a legfontosabb: a végjátékban LeBron hozta meg azt a döntést, amely a meccset eldöntötte. Az utolsó támadásnál rádobhatta volna a labdát, de ő inkább a sarokban üresen álló Rui Hachimurát kereste, aki a dudaszó pillanatában szórt egy fantasztikus hármast. A Lakers így 123-120-ra megnyerte a találkozót.

A számok mögött: ritka este LeBron Jamestől

James 5:23-mal a vége előtt állt vissza utoljára, addig 6 pontnál járt, és 3/15-tel dobott mezőnyből. 1:46-tal a vége előtt ugyan betalált, majd 1:01-nél elrontott egy középtávolit, amellyel elérhette volna a tízpontos határt. Utána azonban már nem vállalt dobást, a győztes akciónál is a passzt választotta.

Ez pályafutása során mindössze a 9. alkalom volt, hogy alapszakaszmeccsen egy számjegyű ponttal zárt; legutóbb 2007. január 6-án történt vele ilyen.

A találkozó után James nem csinált ügyet a rekord lezárásából. Arra a kérdésre, mit érzett a sorozat megszakadása miatt, röviden csak ennyit mondott: „Semmi. Nyertünk.”

A Lakers vezetőedzője, JJ Redick szerint James pontosan tisztában volt a helyzettel, de a szokásos döntését hozta: azt, ami a csapatának a legjobb.