A család, valamint az NFL-ben szereplő Cleveland Browns és a Minnesota Vikings is megerősítette, hogy 91 évesen meghalt Paul Wiggin, aki játékosként és edzőként is beírta magát az amerikaifutball történelmébe. Karrierje bővelkedett sikerekben, de pályafutása, sőt az egyetemi bajnokság, az NCAA történetének egyik leghíresebb meccsét pont elveszítette.

Meghalt Paul Wiggin, akit a Hírességek Csarnokába is beválasztottak

Wiggin játékosként az 1956-os drafton került be az NFL-be, ahol 11 idényt játszott a Brownsban, amellyel 1964-ben bajnoki címet nyert, kétszer pedig az év végi Pro Bowl gálameccsre is meghívták. Az NFL-ben négy csapat, a San Francisco 49ers, a Kansas City Chiefs, a New Orleans Saints és a Minnesota Vikings stábjában dolgozott, a Chiefsnél három idényen át főedzőként.

Paul Wiggin, Stanford coach on wrong end of ‘The Play,’ dead at 91 https://t.co/r0qsoO8wcA pic.twitter.com/mVc1428Vuj — New York Post (@nypost) December 15, 2025

Leghíresebb meccsét 1982. november 20-án a NCAA-ben vívta a Stanford edzőjeként a California elleni „Big Game”, azaz nagy meccs névre keresztelt rangadók egyikén. A Stanford másodpercekkel a meccs vége előtt 20-19-re vezetett, azonban a California egy visszahordásból még támadást vezetehetett. A Stanford rezesbandája elárasztotta a pályát, csakhogy a Bears játékosai ezzel nem foglalkoztak, és áttörve a zenészeken megszerezték a győztes touch downt. A jelent „The Play”, azaz „A játék” néven vonult be az amerikai sporttörténelembe.

Edzőként Wigginnek köszönhetjük mások mellett minden idők egyik legjobb irányítójának, a kétszeres Super Bowl-győztes John Elway-nek a felfedezését.