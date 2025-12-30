Az NFL-ben szereplő New England Patriots sztár elkapóját, Stefon Diggst fojtogatással vádolták – derült ki a massachusettsi bíróság keddi irataiból. A 32 éves játékost emellett ráadásul még egy testi sértés vádjával is gyanúsítják, amely egy állítólagos december 2-i incidens miatt merült fel – derül ki a Dedham kerületi bíróság nyilvánosságra hozott dokumentumaiból.

Az NFL egyik legjobb formáját mutató csapata lett idén a New England Patriots

Fotó: PAMELA SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az NFL is figyeli az eseményeket

Ez eset egy nappal azután történt, hogy a New England 33-15-re legyőzte a New York Giantset a „Monday Night Football” során. A hatósági iratok szerint a játékost majd 2026. január 23-án, két nappal az AFC bajnoki döntője előtt állítják bíróság elé. „A New England Patriots tisztában van a Stefon Diggsszel szemben felhozott vádakkal. Stefon tájékoztatta a szervezetet, és azt is elmondta, hogy kategorikusan tagadja a vádakat” – áll a Patriots közleményében „Támogatjuk Stefont. Továbbra is gyűjtjük az információkat, és szükség esetén teljes mértékben együttműködünk az illetékes hatóságokkal és az NFL-lel.”

A veterán játékos ebben a szezonban mind a 16 New England-mérkőzésen pályára lépett, 82 elkapásból 970 yardot szerzett Maye kedvenc célpontjaként. Diggs a Minnesota Vikings és a Buffalo Bills csapataiban töltött ideje alatt vált sztárrá az NFL-ben, ahol hat egymást követő szezonban 1 000 yard feletti elkapó volt. A Patriots, amely az AFC első helyéért küzd, vasárnap a Miami Dolphins otthonában zárja az alapszakaszt. „Tudatában vagyunk az ügynek, és kapcsolatban álltunk a klubbal” – közölte az NFL egy közleményben. „Jelenleg nincs további kommentárunk.”