Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ledőlt a Szabadság-szobor – videón a döbbenetes pillanat

Fenyegetés

Donald Trump megnevezte a tömegpusztító fegyvert

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Kansas City Chiefs irányítója, Patrick Mahomes megsérült a csapat legutóbbi meccsén. Az NFL egyik, ha nem a legnagyobb sztárját hétfőn meg is műtötték.

Az Andy Reid vezette Kansas City Chiefs 2015 óta minden alkalommal bejutott az NFL rájátszásába, az elmúlt hét idény mindegyikében főcsoportdöntőt játszott, ráadásul ezek közül ötször meg is nyerte azt, azaz a három megnyert Super Bowlhoz két elveszített döntő is társult. Az irányító Patrick Mahomes és társai azonban a februárban csúnyán elveszített finálé után a mostani szezonra sem tértek magukhoz, és vasárnap eldőlt, hogy még a playoffban sem lesznek ott. Ráadásul az irányító bal térdében elszakadt az elülső keresztszalag, így a szezon hátralévő három mérkőzését biztosan kihagyja. 

Az NFL egyik legjobb irányítója sérült meg
Az NFL egyik legjobb irányítója sérült meg
Fotó: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az NFL ikonikus játékosa kidőlt a sorból

A Kansas City Chiefs tudja, hogy a szezon utolsó három mérkőzését Patrick Mahomes nélkül fogja játszani, aki hétfőn este műtéten esett át, hogy helyrehozzák a bal térdszalagját. A kétszeres MVP műtétjét Dallasban végezte el Dr. Dan Cooper, jelentette be a Chiefs, hozzátéve, hogy Mahomes azonnal megkezdi a rehabilitációt.

„Tudják, én mindig optimista vagyok a jövővel kapcsolatban” – mondta Reid hétfőn. „Brett Veach remek munkát végez a játékosok szerződtetésével. Ezt most is láthatják a fiúk játékán. Aztán a mi felelősségünk az edzői oldalon, a játékosoké pedig a saját oldalukon, hogy lejátsszák ezt a három mérkőzést...”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!