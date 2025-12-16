Az Andy Reid vezette Kansas City Chiefs 2015 óta minden alkalommal bejutott az NFL rájátszásába, az elmúlt hét idény mindegyikében főcsoportdöntőt játszott, ráadásul ezek közül ötször meg is nyerte azt, azaz a három megnyert Super Bowlhoz két elveszített döntő is társult. Az irányító Patrick Mahomes és társai azonban a februárban csúnyán elveszített finálé után a mostani szezonra sem tértek magukhoz, és vasárnap eldőlt, hogy még a playoffban sem lesznek ott. Ráadásul az irányító bal térdében elszakadt az elülső keresztszalag, így a szezon hátralévő három mérkőzését biztosan kihagyja.

Az NFL egyik legjobb irányítója sérült meg

Fotó: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az NFL ikonikus játékosa kidőlt a sorból

A Kansas City Chiefs tudja, hogy a szezon utolsó három mérkőzését Patrick Mahomes nélkül fogja játszani, aki hétfőn este műtéten esett át, hogy helyrehozzák a bal térdszalagját. A kétszeres MVP műtétjét Dallasban végezte el Dr. Dan Cooper, jelentette be a Chiefs, hozzátéve, hogy Mahomes azonnal megkezdi a rehabilitációt.

„Tudják, én mindig optimista vagyok a jövővel kapcsolatban” – mondta Reid hétfőn. „Brett Veach remek munkát végez a játékosok szerződtetésével. Ezt most is láthatják a fiúk játékán. Aztán a mi felelősségünk az edzői oldalon, a játékosoké pedig a saját oldalukon, hogy lejátsszák ezt a három mérkőzést...”