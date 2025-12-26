Nikola Jokic a 2025-ös NBA alapszakasz karácsonyi zárómeccsén a Denver Nuggets és a Minnesota Timberwolves között már a kezdőcsapatban pályára lépett. A szerb óriás egy hárompontost dobott be a Denver első támadásainál, ami részéről egy 18 pontos első negyedhez vezetett, miközben a Nuggets három kezdőjátékosát is nélkülözte sérülés miatt. Innentől kezdve a 30 éves center az idő nagy részét a pályán töltötte (több mint 42 percet), csapattársait bevonta a játékba, és elképesztő teljesítményt tett le az asztalra.

Nikola Jokic tarthatatlan volt karácsonykor az NBA-ben

Fotó: JUSTIN TAFOYA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nikola Jokic nem bír leállni

Úgy tűnt, a Nuggets 15 pontos előnnyel, kevesebb mint hat perccel a rendes játékidő vége előtt, egy kényelmes győzelem felé tart. Ekkor a Timberwolves támadósora visszanyerte formáját, és végül Anthony Edwards triplájával egyenlített a rendes játékidő végén. Jokicnak még öt percig kellett dolgoznia, és gondoskodott arról, hogy csapata ne vereséggel távozzon egy karácsonyi meccsről a hosszabbításban.

A Nuggets így végül hosszabbításban legyőzte a Wolves-t 142-138-ra, Jokic történelmi teljesítményének köszönhetően, amely bizonyosan ismét az MVP-jelöltek közé emeli, és bebiztosítja helyét minden idők legjobbjai között. A szerb klasszis 56 ponttal, 16 lepattanóval és 15 gólpasszal zárt, ezzel több NBA-rekordot is felállított:

Ő lett az első játékos, aki 55 pontos tripla-duplát ért el legalább 15 lepattanóval és 15 gólpasszal,

18 pontja egyetlen hosszabbításban új NBA-rekord, megdöntve Stephen Curry 17 hosszabbításos pontját a 2016-os rájátszás meccsen a Trail Blazers ellen.

A Nuggets három stabil kezdőjátékosa, Aaron Gordon, Cameron Johnson és Christian Braun nélkül játszott, ami még magasabb polcra teszi Jokic teljesítményét. Rengeteg hihetetlen statisztika származik Jokic karácsonyi remekművéből, például a 87 összesített pontja-lepattanója-gólpassza holtversenyben a 8. legtöbb az NBA történetében 1970 óta. Ráadásul 90 százalékos pontossággal zárta a meccset, ami a pontszerzés hatékonyságát illeti, márpedig az NBA-ban átlagosan ez a mutató ebben a szezonban 58,2 százalék.