A Kansas City Chiefs 1970-ben megnyerte a Super Bowlt, az azt követő fél évszázadban viszont nem tartozott az NFL legjobb csapatai közé. 2020-ban aztán ismét bajnok lett a gárda, amely 2023-ban és 2024-ben is diadalmaskodni tudott. Az Andy Reid vezette Chiefs 2015 óta minden alkalommal bejutott a rájátszásba, az elmúlt hét idény mindegyikében főcsoportdöntőt játszott, ráadásul ezek közül ötször meg is nyerte azt, azaz a három megnyert Super Bowlhoz két elveszített nagydöntő is társult. Az irányító Patrick Mahomes és társai azonban a februárban csúnyán elveszített finálé után a mostani szezonra sem tértek magukhoz, és vasárnap eldőlt, hogy még a playoffban sem lesznek ott.

Fotó: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Kansas City Chiefs lemarad az NFL rájátszásáról

Bár a kansasi együttes az első két alapszakaszmeccsét elveszítette, nyolc forduló után már 5-3-as mérleggel állt, és úgy tűnt, rendben lehet ez az év. Azóta viszont a pihenő hét sem segített, és vasárnap a divíziórivális Los Angeles Chargers ellen odahaza 16-13-ra elveszített mérkőzés után már 6-8 a Kansas City Chiefs mérlege – legutóbb 2012-ben volt ennyi veresége a csapatnak egy idényben.

A többi eredménynek is köszönhetően az újabb vereség már biztosan azt jelenti, hogy a csapat lemarad a rájátszásról.

Pedig a negyedik negyed elején egy „sisak a sisaknak" ütközés miatt a Chargers egyik védőjét, Tony Jeffersont kiállították, amit ő nehezen viselt és obszcén gesztusokkal is mutogatott az ellenfél szurkolói felé.

Patrick Mahomes súlyos sérülése

A Chiefs fordítása azonban Jefferson kiállítása ellenére sem sikerült, sem Mahomesszal, sem Mahomes nélkül. A hajrában ugyanis újabb csapás érte a hazaiakat: Patrick Mahomes megsérült. Mint kiderült,

az irányító bal térdében elszakadt az elülső keresztszalag, így a szezon hátralévő három mérkőzését biztosan kihagyja.

Mahomes a diagnózis után elmondta, „nem fogok hazudni, fáj", de „erősebben fogok visszatérni, mint valaha".

Az AFC-ben jelenleg a Denver Broncos (12-2), a New England Patriots (11-3), a Jacksonville Jaguars (10-4) és a Pittsburgh Steelers (7-6) vezetik a divíziókat, mellettük a Los Angeles Chargers (10-4), a Buffalo Bills (10-4) és a Houston Texans (9-5) állnak playoffot érő helyen. A nemzeti főcsoportban (NFC) a Los Angeles Rams (11-3), a Chicago Bears (10-4), a címvédő Philadelphia Eagles (9-5) és a Tampa Bay Buccaneers (7-7) az éllovasok, az úgynevezett wild card-pozíciókat pedig a Seattle Seahawks (11-3), a San Francisco 49ers (10-4) és a Green Bay Packers (9-4-1) foglalják el. A január 4-én záruló alapszakaszban minden csapat 17 mérkőzést játszik.