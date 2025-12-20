Botrány és botrány között is van különbség. Az amerikai major sportok világát minden évben megrázza egy-két kisebb-nagyobb botrány, most éppen a profi hokiligán, az NHL-en volt a sor. A ligát egy végtelenül nevetséges és perverz botrány tartja izgalomban.

Nem a játékról, hanem a perverz botrányról fognak beszélni a meccs kapcsán

Fotó: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Perverz botrány Philadelphiában

A Flyers csütörtök este a Buffalo Sabres otthonában lépett jégre. A meccset szokás szerint a klubbal szerződésben álló 97.5 The Fanatic rádióadó is közvetítette. A mikrofon mögött a rutinos kommentátor, Tim Saunders és a szakkommentátor, a klub korábbi játékosa, a kanadai Todd Fedoruk ült. A második harmad közepén reklámszünet miatt állt a játék, a két kommentátor azonban adásban maradt. Erről viszont csak az egyikük tudott.

„Amíg odalent vagy, megtennéd, hogy leszopsz?” – vicceskedett Saunders.

„Szerintem még mindig adásban vagyunk, Tim” – válaszolta Fedoruk.

„Nem. Ugye nem?” – döbbent meg Saunders, aki aztán néhány szót váltott egy Mike nevű kollégájával, majd visszatért a meccs közvetítéséhez.

A történtek után a Flyers két meccsre felfüggesztette a rádióval való együttműködést, és kiadott egy közleményt, amiben őszinte sajnálatát fejezte ki, hogy a nem mindennapi beszélgetést hallaniuk kellett a szurkolóknak.

A meccset egyébként 5-3-ra a Buffalo nyerte meg.