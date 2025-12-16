Edwin Díaz csak 2047-ben kapja majd meg a Dodgers-től a 69 millió dolláros szerződésének utolsó részletét, mivel a két alkalommal World Series-bajnok sztárcsapatnak a kilenc játékosának fizetendő halasztott kifizetési kötelezettségei (későbbi időpontban keletkezett fizetési kötelezettség) a szerződés megkötésével több mint 1,06 milliárd dollárra emelkedtek. A pénteken bejelentett hároméves szerződés részeként Díaz 9 millió dolláros aláírási bónuszt kap február 1-jén, az Associated Press által megszerzett feltételek szerint.

A sztárcsapat játékosa csak később kapja meg a teljes fizetését

Fotó: GEOFF STELLFOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A sztárcsapat könyvelési trükkjei

Jövőre 14 millió dolláros fizetést kap a játékos, az azt követő két szezonban pedig 23-23 millió dollárt. A Dodgers évente 4,5 millió dollárnyi kifizetést halaszt el így a fizetéséből. Díaz halasztott pénze tíz egyenlő részletben fizetendő, minden év július 1-jén. A 2026-os pénz 2036-45 között, a 2027-es pénz 2037-46 között, a 2028-as pénz pedig 2038-47 között esedékes. A Los Angelesnek 6,5 millió dolláros feltételes csapatopciója van 2029-re, kivásárlási jog nélkül. Az opció akkor érvényesíthető, ha a játékos a 2028-as szezon végéig meghatározott sérülést szenved, és nem fejezi be a szezont vagy a rájátszást egészségesen, vagy ha meghatározott műtéten esik át. Ha a feltételes opciót gyakorolják, akkor 2029-ben 2,5 millió dollár teljesítménybónuszt kaphat a befejezett mérkőzések alapján: 750 000 dollárt 45 és 50 mérkőzésért, valamint 1 millió dollárt 55 mérkőzésért. Díaz úti szállásként hotelszobát kap, és jövedelmének 1%-át jótékonysági célokra fordítja.

A Los Angeles halasztott kifizetésekkel tartozik a szupersztár Shohei Ohtani-nak (680 millió dollár 2034-43 között), Mookie Bettsnek (115 millió dollár fizetés 2033-44 között és az utolsó 5 millió dollár aláírási bónusz 2033-35 között), a balkezes Blake Snellnek (66 millió dollár 2035-46 között), az első bázisjátékos Freddie Freemannek (57 millió dollár 2028-40 között), a fogónak, Will Smithnek (50 millió dollár 2034-43 között) a többposztos játékosnak, Tommy Edmannek (25 millió dollár 2037-44 között), Tanner Scottnak (21 millió dollár 2035-46 között) és Teoscar Hernándeznek (32 millió dollár 2030-39 között).