Minden sportágnak megvannak a maga elfeledett zsenijei. Vagy, ha nem is teljesen elfeledettek, olyanok, akikre valamilyen oknál fogva jóval kevesebb jut a rivaldafényből, mint, amennyit megérdemelnének. Az NBA történelmében az egyik ilyen játékos David Thompson. Az irányító-hátvéd, aki tényleg a sor végéről, elképesztő szegénységből indulva jutott el NBA-rekordot jelentő fizetésig, All-Star-gálákig, és akit legalább a saját kortársai a legnagyobbak között tartanak számon.

David Thompson 1975-ben, a Denver Nuggets játékosaként

Fotó: Getty Images/Bettmann

Bámulatosan sikeres karrierje azonban jóval rövidebb volt annál, amit tehetsége alapján megérdemelt volna, és ebben bizony a pályán kívüli féktelen viselkedésének és súlyos kábítószerfüggőségének volt a legnagyobb szerepe.

David Thompson, a semmiből jött szupersztár

Thompson 1954-ben született az észak-karolinai Shelbyben. Gyerekkorát azonban a még szülővárosánál is kisebb és szegényebb dél-karolinai Boiling Springsben töltötte. Tíz testvére volt, úgyhogy nem volt nehéz társakat találnia kedvenc elfoglaltságához, a kosárlabdázáshoz. Egyik unokatestvére, a későbbi NBA-sztáredző, Alvin Gentry visszaemlékezése szerint egy küllőitől megszabadított biciklikerékből készült az első gyűrű a házuk hátsó falára erősített deszkapalánkra.

„Hálónak nyoma sem volt, de a vasárnapi mise után estig ott játszottunk” – emlékezett vissza.

A kis Davidről gyorsan kiderült, hogy a fantasztikus tehetsége mellé hihetetlen rugókat kapott a Teremtőtől. Ezt felismerve arra is rájött, hogy sok munkával óriási eredményeket érhet el ilyen adottságokkal. Súlyokkal a bokáján edzett (az 1960-as évek végén vagyunk!), sorra fejlesztette ki azokat az eszközöket, amivel még tovább tudta erősíteni a lábait.

A legendák szerint hetedikes korában álló helyzetből felugorva a könyökével meg tudta érinteni a gyűrűt. Tízszer egymás után.

14 éves és 183 centi magas volt, amikor először zsákolt.

Nem csoda, hogy az egyik legjobb egyetemi csapat, az Észak-Karolina Állami Egyetem csapata lecsapott rá, Thompson pedig valóban tündökölt a Wolfpack, azaz a Farkasfalka élén. Mindhárom idényében az év játékosa, egyszer pedig egyenesen az év sportolója lett az Atlanti-parti Konferenciában (ACC). Ugyancsak mindhárom idényében egyhangúlag választották be az össz-amerikai (All-American) legjobb ötösbe. Kétszer lett az év játékosa az NCAA-ben, 1974-ben bajnoki címig vezette a Farkasfalkát, és ugyanebben az évben ő lett az Final Four MVP-je – természetesen. Az elődöntőben a megelőző hét idényben verhetetlen UCLA-t győzték le úgy, hogy egy két héttel korábbi balese miatt Thompson egy 15 öltéses varrattal a fején játszott.