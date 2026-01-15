Minden sportágnak megvannak a maga elfeledett zsenijei. Vagy, ha nem is teljesen elfeledettek, olyanok, akikre valamilyen oknál fogva jóval kevesebb jut a rivaldafényből, mint, amennyit megérdemelnének. Az NBA történelmében az egyik ilyen játékos David Thompson. Az irányító-hátvéd, aki tényleg a sor végéről, elképesztő szegénységből indulva jutott el NBA-rekordot jelentő fizetésig, All-Star-gálákig, és akit legalább a saját kortársai a legnagyobbak között tartanak számon.
Bámulatosan sikeres karrierje azonban jóval rövidebb volt annál, amit tehetsége alapján megérdemelt volna, és ebben bizony a pályán kívüli féktelen viselkedésének és súlyos kábítószerfüggőségének volt a legnagyobb szerepe.
David Thompson, a semmiből jött szupersztár
Thompson 1954-ben született az észak-karolinai Shelbyben. Gyerekkorát azonban a még szülővárosánál is kisebb és szegényebb dél-karolinai Boiling Springsben töltötte. Tíz testvére volt, úgyhogy nem volt nehéz társakat találnia kedvenc elfoglaltságához, a kosárlabdázáshoz. Egyik unokatestvére, a későbbi NBA-sztáredző, Alvin Gentry visszaemlékezése szerint egy küllőitől megszabadított biciklikerékből készült az első gyűrű a házuk hátsó falára erősített deszkapalánkra.
„Hálónak nyoma sem volt, de a vasárnapi mise után estig ott játszottunk” – emlékezett vissza.
A kis Davidről gyorsan kiderült, hogy a fantasztikus tehetsége mellé hihetetlen rugókat kapott a Teremtőtől. Ezt felismerve arra is rájött, hogy sok munkával óriási eredményeket érhet el ilyen adottságokkal. Súlyokkal a bokáján edzett (az 1960-as évek végén vagyunk!), sorra fejlesztette ki azokat az eszközöket, amivel még tovább tudta erősíteni a lábait.
A legendák szerint hetedikes korában álló helyzetből felugorva a könyökével meg tudta érinteni a gyűrűt. Tízszer egymás után.
14 éves és 183 centi magas volt, amikor először zsákolt.
Nem csoda, hogy az egyik legjobb egyetemi csapat, az Észak-Karolina Állami Egyetem csapata lecsapott rá, Thompson pedig valóban tündökölt a Wolfpack, azaz a Farkasfalka élén. Mindhárom idényében az év játékosa, egyszer pedig egyenesen az év sportolója lett az Atlanti-parti Konferenciában (ACC). Ugyancsak mindhárom idényében egyhangúlag választották be az össz-amerikai (All-American) legjobb ötösbe. Kétszer lett az év játékosa az NCAA-ben, 1974-ben bajnoki címig vezette a Farkasfalkát, és ugyanebben az évben ő lett az Final Four MVP-je – természetesen. Az elődöntőben a megelőző hét idényben verhetetlen UCLA-t győzték le úgy, hogy egy két héttel korábbi balese miatt Thompson egy 15 öltéses varrattal a fején játszott.
Az egyetem történetében az ő 44-es meze az egyetlen, amit visszavonultattak!
Thompson, a feltaláló
Az Wolfpack játékosaként szerzett számtalan elismerés mellett két további érdekesség is ide kívánkozik. Egyrészt újonc évében 107 centis súlypontemelkedésével bekerült a Guinness Rekordok könyvébe, másrészt pedig „feltalálta” a kosárlabda egyik leglátványosabb figuráját, az alley-oopot, azaz a levegőben elkapott labdával történő zsákolást. Igaz, az egyetemen nem sok hasznát látta, ugyanis 1967 és 1977 között érvényben lévő Lew Alcindor-szabály miatt tilos volt a zsákolás az NCAA-ben. Kösz, Kareem Abdul-Jabbar...
A három egyetemi idényében mindent díjat besöprő Thompson jelentkezett az 1975-ös draftra, ahol első választottként csapott le rá az Atlanta Hawks, de ezzel párhuzamosan a rivális ABA ligában is elsőnek választotta a Virginia Squires, amelyik azonnal elcserélte őt a Denver Nuggetsszel. Egyetlen ABA ligás idényében ő lett az év újonca, az All-Star-gála MVP-je, és az év csapatába is bekerült. A következő idényben az ABA és az NBA összeolvadt, így hősünk már ez utóbbiban folytatta tündöklését.
Ami négy All-Star-gálában, az 1979-es gála MVP-címében, és két év első csapata tagságban csúcsosodott ki. 1978-ban minden idők legszorosabb versenyében elbukta a pontkirályi címet George Gervinnel szemben. Hiába dobott az alapszakasz utolsó meccsén 73 pontot (úgy, hogy ekkor még nem létezett 3 pontos) a Detroit Pistons ellen, a később pályára lépő San Antonio Spurs sztárja, Gervin 63-mal zárt, így 0,1 ponttal megelőzte Thompsont. A Denver Nuggets csapatával töltött hét idényből ötször, míg a Seattle SuperSonicsnál lehúzott két idényből egyszer bejutott a rájátszásba aktuális együttesével. A play-offban a legnagyobb sikere a Denver 1978-as főcsoport-döntője volt. Coloradóban ragadt rá a Skywalker becenév a 193 centijével látványos zsákolásokat bemutató játékosra.
Drogfüggőség és korai búcsú
Hogy lehet, hogy az ember, akit a valaha volt egyik legnagyobb játékos, Bill Walton úgy jellemzett, hogy
olyan volt, mintha Michael Jordant, Kobe Bryantet, Tracy McGradyt és LeBron Jamest összegyúrnánk,
és, akit egyik inspirálójának tartott maga a nagy MJ is, szóval, hogy egy ilyen kosarasnak csak kilenc idény jutott a pályán?
Thompson még csak 30 éves volt, amikor második Seattle-i idénye után visszavonult. Az 1979-80-as idény harmadánál volt egy komolyabb sérülése, de abból remek formában tért vissza. Az 1983-84-es szezonban azonban már nem volt visszaút, amikor tropára ment a térde.
Az 1977-78-as idény végén akkor rekordot jelentő öt évre 4 millió dollárt garantáló szerződést írt alá a Denverrel. Az irgalmatlan mennyiségű pénz pedig megrészegítette. Rászokott a kokainra, amit már korábban is kipróbált egy-két alkalommal. Csakhogy ekkor már a mindennapjai részévé vált kokain hatással volt a karrierjére is: nem tudott elmenni edzésre, lekéste a csapat gépét, szétszórt és kiszámíthatatlan lett.
A sztársággal járó nyomás néha sajnos a bűn útjára visz, mint az ivás és a drogok. Kicsúsztak a dolgok a kezeim közül
– vallotta be később.
A dolog odáig fajult, hogy a dílerére a saját felesége hívta rá a rendőrséget, Thompson pedig kiszorult a Nuggets kezdőjéből. Visszaestek a számai, az idényt 14,9 pontos átlaggal zárta, mikor addig 21,5 volt a leggyengébb idénye. 1982 nyarán kérte, hogy cserélje el csapat, mire a helyi lap, a Denver Post egy cikksorozatban kiteregette a függőségét.
A Seattle SuperSonics még látott benne fantáziát, volt is egy jónak mondható idénye, a második szezonjában azonban már csak az utolsó 19 meccsen kapott szerepet, miután szinte a teljes idényt kihagyta a drogelvonója miatt.
A Sonics nem hosszabbított vele, az Indiana Pacers pedig, ahova bejelentkezett, még egy előszezoni próbajátékra sem méltatta.
Ezt nem tudta feldolgozni, és irgalmatlanul leitta magát egy indianapolisi bárban, ahonnan a rendőrség vitte el, szinte öntudatlan állapotban.
A dílere szerint, aki egyszer ki is rabolta, hogy behajtsa az adósságát, a '80-as évek közepén Thompson napi 1000 dollárt költött drogra. 1987 tavaszán akarata ellenére bedugták egy rehabilitációs intézetbe, de hiába jött rendbe többé-kevésbé, ekkor már nem is álmodhatott a pályára való visszatérésről. A térde ugyanis tropára ment, miután elesett a híres-hírhedt New York-i Studio 54 nevű szórakozóhely lépcsőjén. Mindez ráadásul nem sokkal azt követően történt, hogy egy vita során bántalmazta a feleségét, és csak egy lelkész közbenjárásának köszönhette, hogy nem kellett 180 napra börtönbe vonulnia.
Vissza az életbe
Ha ebből a sztoriból nem lesz egyszer film, akkor semmiből. Figyeljenek, mert most jön a finálé! Thompson a rehabon kereste egykori önmagát, miközben egyik nagy riválisát, Julis Ervinget, azaz Dr. J-t hatalmas ünnepléssel búcsúztatták el Philadelphiában. A nagy eseményt adta a tévé, így Thompson és a körülötte kókadozó vagy harminc sorstársa, hallotta, amint minden idők egyik legjobbja arra a kérdésre, hogy ki volt a legkeményebb ellenfele, azt válaszolta, hogy
David Thompson.
„Ez nagyon mélyen megérintett, egyúttal elindított a változás útján. Ott volt a tévében, én pedig az intézetben éltem ezt át. Segített, hogy újra sínre kerüljön az életem” – mondta Thompson.
Michael Jordan példaképe
A „Jordan előtti Jordan” – ahogy a Nuggets mai sztárja, Nicola Jokics elnevezte Thompsont, sokat köszönhet az „igazi” Jordannek, és ez fordítva is igaz.
„Gyerekként szerelmes voltam David Thompsonba. Nem csak azért, amit a kosárlabda-pályán tett, hanem azért, amit képviselt. Mindannyian keresztül megyünk nehézségeken és megpróbáltatásokon, ahogy ő is. De mindegyikből talpra állt” – mondta róla Jordan, aki, mint észak-karoliani földijét David Thompsont kérte fel, hogy mondja el a méltatását, amikor 2009-ben beiktatták a Hírességek Csarnokába.
És ugyancsak Jordan volt, aki kapcsolatai révén munkát szerzett neki a '90-es évek elején a Charlotte Hornetsnél (Charlotte Észak-Karolinában van, Jordan ma a Hornets egyik tulajdonosa), ahol a közösségi kapcsolatokért felelős csapat tagja lett. Thompson négy év után kibékült a feleségével, összeköltöztek Charlotte-ban, ahol 2016-ig, Cathy haláláig boldogan éltek.
„Nem bánom a múltban történteket, mert sokat tanultam belőlük. Változtatni már úgysem tudok rajta. Boldog vagyok mindazzal, amit elértem, hiszen nagyon kevesen vannak, akik mindazt elérték, amit én. Szép karrierem volt, lehetett volna még szebb is, de nem lett. Mai napig a valaha volt 100 legjobb játékos között emlegetnek, és talán minden idők legjobbjaként tartanak számon az Atlanti-parti Konferenciában. Csináltam pár klassz dolgot, de talán csinálhattam volna még jobban. De már nem érdekel. Megbékéltem vele” – mondta az idén júliusban a 72-t töltő David Thompson.