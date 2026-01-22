A harmadik negyed közepére világossá vált, hogy itt nem csak egy fellángolásról van szó. Kobe Bryant nem erőlködött, nem sietett, nem vadászott a dobásokra – egyszerűen mindenre volt válasza. Ha közelebb léptek hozzá, átment rajtuk, ha visszahúzódtak, dobott. A Raptors védekezése lassan szétesett, a Lakers pedig már nem bajlódott a figurákkal: csak félreállt, Kobe majd elintézi. A Staples Center minden labdaérintésnél felállt, és egy ponton már nem az volt a kérdés, hogy megnyeri-e a meccset a Los Angeles, hanem az: mi a fene történik itt, és hol a vége?
2006. január 22-én Kobe Bryant végül 81 pontot dobott a Toronto Raptors ellen. 46 dobáskísérletből 28 talált, közel 61 százalékos mezőnymutatóval, 7 triplát dobott 13 kísérletből, a büntetővonalról pedig 18-at értékesített 20-ból. A második félidőben 55 pontot szerzett. Nem trükk, nem szerencse – teljes kontroll.
Kobe Bryant felejthetetlen teljesítménye
A kosárlabda történetében Wilt Chamberlain 100 pontja érinthetetlen mítosz. De éppen ezért volt sokkoló Kobe 81-e: ez lett az NBA történetének második legtöbb pontja egy mérkőzésen, és a modern NBA-ben kimondatlan plafonná vált.
Ez még egy másik NBA volt – Kobe viszont már egy másik szinten járt.
Azóta láttunk 70 feletti estéket is, de a 81 még mindig külön szám. Luka Doncic 2024. január 26-án 73 pontig jutott az Atlanta ellen, Joel Embiid pedig négy nappal korábban, 2024. január 22-én dobott 70-et a San Antonio ellen; Donovan Mitchell 2023. január 2-án szerzett 71-et, Damian Lillard pedig 2023. február 26-án dobott 71-et – mégis mindegyik teljesítmény ugyanarra mutat rá: Bryantet meg lehet közelíteni, de nem lehet túlszárnyalni.
„Hogy engedhettétek?”
A meccs nem ért véget a dudaszóval. A Raptors játékosait hetekig, hónapokig ugyanazzal a kérdéssel találták meg:
Hogy engedhettétek, hogy 81 pontot dobjon?
Ez nem egy három napig tartó csoda volt, hanem egy olyan sokk, amely az egész ligát újraértékelésre kényszerítette. Elemzések, szakvélemények, újranézések követték egymást.
Phil Jackson – aki Michael Jordant is edzette – mindössze annyit mondott: „Ő egy másik szint”. A csarnokban már meccs közben ereklyeként kezelték a jegyeket, stábtagok a meccs statisztikáiról beszámoló jegyzőkönyveket vittek aláíratni, és felmerült az is, le kellene-e hozni Kobe-t. Nem hozták. Mert volt az a pillanat, amikor már nem szakmai döntésről volt szó.
A legszebb az egész 81 pontos estén, hogy még a mérkőzést közvetítő kommentátor sem tudta, mit kezdjen vele. A kommentelők utólag is élvezettel szúrják ki, mennyire látványos volt a pálfordulás: az elején még megy a morgás, hogy „egy játékossal nem jutsz messzire”, meg hogy ez így önző, erőltetett, nem kosárlabda – aztán amikor Kobe átlépi a 60-at, hirtelen ugyanazok a hangok már keresik a jelzőket, és a korábbi okoskodás valahogy elpárolog. Mintha a pályán nem pontokat dobott volna, hanem élő adásban verte volna szét a biztosnak hitt szakvéleményeket: előbb jött az ítélet, aztán megérkezett a valóság.
Egy szezon, ami eleve extrém volt
Ez az este nem a semmiből jött. A 2005–06-os idény Kobe Bryant egyik legbrutálisabb szezonja volt. 35,4 pontos átlaggal pontkirály lett, az idény legjobb ötösébe is beválasztották, és estéről estére olyan terheléssel parádézott, amit kevesen bírtak volna. A 81 pont nem kilógott ebből az évből – megkoronázta azt.
És volt benne egy apró, emberi részlet is: Kobe később elmondta, hogy ez volt az egyetlen NBA-meccs, amelyen a nagymamája valaha élőben ott volt.
A nap, amikor 81 pontot dobtam, a nagyapám születésnapja volt, aki néhány évvel azelőtt elhunyt. A nagymamám, aki soha nem látott játszani az NBA-ben, mert az idegei nem bírták volna ki, elrepült Kaliforniába, és eljött megnézni, ahogy játszom – először és egyetlen alkalommal. És ez éppen az az este volt, amikor 81 pontot szereztem.
Ami már nem ismétlődhet meg
Kobe Bryant később ötszörös bajnok lett, kétszeres döntő-MVP, egy korszak meghatározó alakja. A tragikus halála után gyakran beszélünk arról, mennyire hiányzik a ligának – de az ilyen esték mutatják meg igazán, mi veszett el. Mert nem csak arról van szó, hogy mások nem tudtak újra 81 pontot dobni. Hanem arról is, hogy talán már csak Kobe Bryant lett volna képes ezt még egyszer megismételni.
