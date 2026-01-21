Az idén már 41 éves kosaras a 2025-ös All Star-meccset láb- és bokasérülés miatt hagyta ki, akkor azonban még beválasztották, csak pályára nem lépett. Ezúttal viszont már a szavazás során sem került be a kezdők közé, mivel a héten az NBA hivatalosan is kihirdette a 2026-os gála tíz kezdőjátékosát, LeBron James neve nélkül.

LeBron James hiába játszott jól idén, nem válogatták be. Fotó: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LeBron James még bekerülhet a csapatba

A négyszeres bajnok, az NBA történetének legeredményesebb pontszerzője a szezn első 14 mérkőzést kihagyta, ami komolyan rányomta a bélyegét az All Star-esélyeire. Visszatérése után sokáig kereste a ritmust, s bár a meccsekénti átlagai 41 évesen is nagyon jók voltak (22.6 pont, 5.9 lepattanó és 6.9 assziszt meccsenként).

LeBron James csak a kilencedik legtöbb szavazatot kapta a nyugati voksoláson; a játékostársak és a közönség a nyolcadik, a média munkatársai a kilencedik helyre sorolták.

A Los Angeles Lakers klasszisának még van lehetősége a részvételre, de nem klasszikus kezdőként; az NBA-csapatok edzői által kijelölt tartalékok névsorát – keletről is, nyugatról is hét játékossal – február 1-jén jelentik be.

Curry, Doncic és Jokic ott lesz az NBA All Star gálán

A Nyugati főcsoportból Stephen Curry (Golden State), Luka Doncic (Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Nikola Jokić (Denver) és Victor Wembanyama (San Antonio) került be a kezdőbe. Keleten Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jaylen Brown (Boston), Jalen Brunson (New York), Cade Cunningham (Detroit) és Tyrese Maxey (Philadelphia) kapott helyet a kezdőcsapatban. A 75. All Star-gálát február 15-én rendezik meg Los Angeles vonzáskörzetében, Inglewoodban, a Clippers csarnokában. A gálán három csapat szerepel majd nyolctagú kerettel, és a teljes névsorok ismeretében sorolják majd csapatokba a résztvevőket. Két amerikai és egy nemzetközi csapat vív majd körmérkőzést, azt követően az első és a második helyezett vívja a döntőt (mind a négy meccs 12 percig tart).

Az NBA egyébként nemrégiben közzétette az idény első felére vonatkozó mezeladási statisztikáit. A játékosoknál Stephen Curry mezére van a legnagyobb kereslet, őt Luka Doncic, Jalen Brunson, Victor Wembanyama és LeBron James követi – az első 10 között kilenc kezdőnek szavazott All-Star található, Anthony Edwards az egyedüli kakukktojás. Először került be a legjobb 15 közé Cooper Flagg (11.) és Cade Cunningham (14.) is. A csapatokat nézve a Lakers mezeire, ajándéktárgyaira van a legnagyobb kereslet, rajtuk kívül pedig a Knicks, a Warriors, a Spurs és a 76ers fért még be az első öt közé.