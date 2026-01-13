Live
Mike Tomlin 19 szezon után távozik a Pittsburgh Steelers vezetőedzői posztjáról. Mike Tomlin, az NFL leghosszabb ideje szolgáló vezetőedzője azt követően mondott le, hogy csapata 30-6-ra kikapott a Houston Texans együttesétől a rájátszás első körében.

A keddi bejelentés Mike Tomlin 19. Pittsburgh Steelersnél lehúzott szezonja végeztével történt. 

19 szezon után távozott Mike Tomlin a Pittsburgh Steelerstől
Fotó: Nick Cammett/Getty Images via AFP

Az 53 éves szakembert 2007-ben nevezték ki a csapat élére Bill Cowher helyére. Tomlin 2009 februárjában Super Bowl-győzelemre vezette a Steelerst, két évvel később csapata ismét döntőt játszhatott, akkor azonban pittsburghi együttes kikapott a Green Bay Packer elleni fináléban. 

Mike Tomlin 19 szezon után távozott

A kezdeti sikerek után a Pittsburgh Steelers stabil csapat lett az NFL-ben, azonban Mike Tomlin együttese a legutóbbi három szezonban egyaránt búcsúzott a Wild Card körben, főcsoportdöntőt pedig 2017 januárjában játszott legutóbb, akkor azonban simán kikapott a New England Patriots csapatától. 

Rendkívül hálás vagyok Mike-nak az elmúlt 19 év alatt végzett kemény munkáért, elkötelezettségért és az elért sikerekért. Nehéz szavakba önteni a tiszteletet és megbecsülést, amit Tomlin edző iránt érzek” 

– írta a közleményében Art Rooney II, a Pittsburgh Steelers elnöke.

„Ő vezette a franchise-t a hatodik Super Bowl-győzelmünkhöz, és tizenhárom alkalommal juttatta be a csapatot a playoffba, köztük nyolc AFC North-bajnoki címet is szerzett pályafutása során. A 19 év alatt egyetlen vesztes szezon sem volt a mérlege, amit valószínűleg soha nem fognak megismételni” – tette hozzá az elnök. 

Mike Tomlin történelmet írt a Pittsburgh Steelers edzőjeként
Fotó: Jamie Squire/Getty Images via AFP

Az 53 éves Tomlin 193 alapszakaszmeccsen aratott győzelmet a Pittsburgh együttesével, amivel holtversenyben áll Chuck Nollal, a franchise történetének legtöbb győzelmét előre edzők listáján. 

Azonban a rájátszások tekintetében már korántsem azonos a statisztikájuk. Míg Noll a 1970-es években négy Super Bowlt nyert, Tomlin csak 8-12-es mérleget ért el a rájátszásban, és elveszítette az utolsó hét playoff-mérkőzését, ráadásul mindegyiket két számjegyű különbséggel.

Az utolsó ilyen vereség hétfő este történt, amikor a Steelers 30-6-ra kikapott a Houston Texanstól, ami a csapat történetének legnagyobb arányú hazai playoff-veresége volt.

