Az NBA három mérkőzésre eltiltotta Dennis Schrödert (32), a Sacramento Kings német sztárját, aki állítólag megpróbált megütni egy másik játékost, méghozzá nem is akárkit. A liga sajtóközleményében így fogalmazott: „Az incidensre körülbelül 40 perccel azután került sor, hogy a Kings december 28-án 101-125-re kikapott a Los Angeles Lakers ellen a Crypto.com Arenában, amikor Schröder az aréna folyosóján odament a játékoshoz és kezdeményezte a konfrontációt.” A BILD szerint Schröder a szlovén Lakers-sztár Luka Doncicot (26) akarta megtámadni. A német kosaras állítólag a parkoló közelében várt Doncicra, ahol több játékosnak kellett visszatartania, amíg a biztonságiak megérkeztek. Schrödert ezután a csapat buszához kísérték.

Az NBA és a Los Angeles Lakers sztárja, Luka Doncic

Fotó: HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Luka Doncic az NBA és a Lakers sztárja is egyben

A két sztár már a mérkőzés alatt is heves szóváltásba keveredett. „Csak beszélsz... Bárcsak megütnél” – mondta állítólag Doncic. Schröder élesen visszavágott: „Nem vagyok olyan típus, akivel csak beszélgetni lehet. Szétlapítalak.” Doncic hozzátette: „Túl sokat beszél – imádom!”

Schröder a felfüggesztése alatt nem kap majd fizetést, ez pedig 291 807 dollár (körülbelül 250 000 euró) veszteséget jelent számára. A Kingsnél évi 14,1 millió dollárt (12,1 millió eurót) keres, és szerződése 2028 nyaráig érvényes. Az irányító a büntetése miatt kihagyja a Kings Houston Rockets, Los Angeles Lakers és New York Knicks elleni mérkőzéseit. Legközelebb majd csak január 17-én, a Washington Wizards ellen léphet pályára.