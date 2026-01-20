A mérkőzés vége előtt 14 perccel, 3-1-es San Jose vezetésnél tört ki egy korántsem mindennapi kapusverekedés a Florida Panthers arénájában. Az NHL regnáló bajnokának játékosa, Szergej Bobrovszkij a saját kapujának előteréből korcsolyázott fel a bunyóhoz, hogy egy az egyben megküzdjön a palánk mellett verekedő kapustársával, Alex Nedeljkoviccsal.

Az NHL-ben ritkán látható jelenet: a két kapus összeverekszik

Fotó: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hat éve nem láttak ilyet az NHL-ben

A Panthers szurkolói teljes extázisban "Bobby! Bobby!"-t skandáltak, miután a két hokis befejezte a dulakodást. Érdemes megnézni a lenti videót az esetről, külön ajánljuk azt a részt, ahol a két csapat cserepadját mutatják, ahol lényegében mindkét együttes játékosai mosolyogva szurkolnak a saját kapusuknak. Bobrovszkij és Nedeljkovics egyaránt 5 perces nagy büntetést kapott verekedésért, és további 2 perces büntetést, mert elhagyták a kaput, hogy részt vegyenek a csetepatában. A mérkőzést végül a San Jose 4-1-re nyerte meg.