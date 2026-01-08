Matt Kalil perli korábbi feleségét, miután az intim részleteket osztott meg házasságukról, többek között a péniszméretéről.

Mi volt a baj Matt Kalil péniszméretével?

Fotó: HANNAH FOSLIEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Matt Kalil pénisze volt a válás oka?

A sztárpár hét évig volt együtt, mielőtt 2022-ben elváltak.

Haley nemrég egy podcastban mesélt arról, hogy házasságuk állítólag Kalil péniszmérete miatt futott zátonyra. A beszélgetés során a nő részletesen és humorosnak szánt módon jellemezte volt férjét,

állítva, hogy kapcsolatuk során szakemberekhez is fordultak a problémáik megoldása érdekében.

A volt NFL-játékost, aki korábban a Minnesota Vikings, a Carolina Panthers és a Houston Texans csapatában is szerepelt, feldühítették az elhangzottak. A TMZ beszámolója szerint

Kalil keresetében azt állítja, hogy volt felesége megsértette a magánélethez való jogát, és a nyilatkozat óta „nem kívánt figyelem” és „megalázó közbeszéd” célpontjává vált.

A 36 éves Kalil szerint a kijelentések nemcsak őt, hanem családját is kellemetlen helyzetbe hozták, mivel a történet folyamatosan terjed az interneten. A beadványban arra is hivatkozik, hogy új felesége, Kailani Asmus, akit 2024-ben vett el, szintén több sértő és zaklató üzenetet kapott a médiavisszhang következtében.

Former NFL star suing ex-wife after claims about the size of his manhoodhttps://t.co/1fDVT5gSoJ pic.twitter.com/tZ4Kb7jYtn — Mirror US Sports (@MirrorUSSports) January 7, 2026

Kalil beadványa szerint Haley Baylee pénzügyi hasznot húzott a botrányból, mivel a podcast megjelenése után nőtt a követőinek és tartalmainak elérése.

A sportoló ezért több mint 75 000 dollár (körülbelül 25 millió forint) kártérítést követel.

Baylee a TMZ-nek reagálva „szívszorítónak” nevezte, hogy volt férje jogi útra tereli az ügyet, és azt mondta:

A pereskedés megterhelő és érzelmileg kimerítő folyamat. Fájdalmas, hogy Matt ezt az utat választotta, és ezzel mindkét családnak nehézséget okoz.

Matt Kalil 2012-ben került az NFL-be, és 2019-ben vonult vissza a profi sporttól.