Ilyet sem gyakran hallani. Az egykori NFL-sztár, Matt Kalil pert indított volt felesége, Haley Baylee modell és influenszer ellen, miután az nyilvánosan beszélt házasságuk intim részleteiről, köztük a focista péniszméretéről. A sportoló „magánszféra megsértése” és „jogtalan gazdagodás” miatt perel.

Matt Kalil perli korábbi feleségét, miután az intim részleteket osztott meg házasságukról, többek között a péniszméretéről.

Mi volt a baj Matt Kalil péniszméretével?
Mi volt a baj Matt Kalil péniszméretével? 
Fotó: HANNAH FOSLIEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Matt Kalil pénisze volt a válás oka?

A sztárpár hét évig volt együtt, mielőtt 2022-ben elváltak. 

Haley nemrég egy podcastban mesélt arról, hogy házasságuk állítólag Kalil péniszmérete miatt futott zátonyra. A beszélgetés során a nő részletesen és humorosnak szánt módon jellemezte volt férjét,

 állítva, hogy kapcsolatuk során szakemberekhez is fordultak a problémáik megoldása érdekében.  

A volt NFL-játékost, aki korábban a Minnesota Vikings, a Carolina Panthers és a Houston Texans csapatában is szerepelt, feldühítették az elhangzottak. A TMZ beszámolója szerint 

Kalil keresetében azt állítja, hogy volt felesége megsértette a magánélethez való jogát, és a nyilatkozat óta „nem kívánt figyelem” és „megalázó közbeszéd” célpontjává vált.  

A 36 éves Kalil szerint a kijelentések nemcsak őt, hanem családját is kellemetlen helyzetbe hozták, mivel a történet folyamatosan terjed az interneten. A beadványban arra is hivatkozik, hogy új felesége, Kailani Asmus, akit 2024-ben vett el, szintén több sértő és zaklató üzenetet kapott a médiavisszhang következtében.  

Kalil beadványa szerint Haley Baylee pénzügyi hasznot húzott a botrányból, mivel a podcast megjelenése után nőtt a követőinek és tartalmainak elérése. 

A sportoló ezért több mint 75 000 dollár (körülbelül 25 millió forint) kártérítést követel.

Baylee a TMZ-nek reagálva „szívszorítónak” nevezte, hogy volt férje jogi útra tereli az ügyet, és azt mondta: 

A pereskedés megterhelő és érzelmileg kimerítő folyamat. Fájdalmas, hogy Matt ezt az utat választotta, és ezzel mindkét családnak nehézséget okoz.

Matt Kalil 2012-ben került az NFL-be, és 2019-ben vonult vissza a profi sporttól.  

Kansasbe költözik a Kansas City Chiefs

 

