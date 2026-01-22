Az egyetemi amerikai futball bajnokság idei döntőjében többször is az egykori pornósztár, Abella Danger került a középpontba, noha ő ennek aligha örült.

Az egykori pornósztár, Abella Danger kínos helyzetbe került az ESPN miatt

Fotó: ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az egyetemi amerikai futball hatalmas népszerűségnek örvend az Egyesült Államokban, amit jól mutat, hogy több mint 67 ezer szurkoló volt jelen az idei bajnoki döntőben, ahol az Indiana Hoosiers 27-21-re legyőzte a Miami Hurricanes csapatát, így története során először ünnepelhetett bajnoki címet.

A közvetítő kamerák sem tudtak ellenállni a volt pornósztárnak

A mérkőzést az ESPN élőben közvetítette, ám a kamerák többször is az egyik lelátón helyet foglaló szurkolónőre fókuszáltak. Mint utólag kiderült, a dekoratív leányzó Amirah Day volt, aki korábban hatalmas népszerűségre tett szert pornósztárként. Az Abella Danger művésznevű hölgy – aki 2023-ban a Pornhub legnépszerűbb előadója volt 1,89 milliárd megtekintéssel – viszont nem örült annak, hogy kéretlenül kellett szerepelnie a közvetítés alatt, mivel elmondása szerint végig borzalmasan érezte magát és hányingere is volt a meccs alatt.

Bármit megadtam volna, hogy ne kerüljek az ESPN kamerái elé, és mélységesen sajnálom, ha megbántottam bárkit is megjelenésemmel”

– dühöngött Instagram-sztoriban Day.

A kommentelők között többen is a védelmére keltek, többek között Keiran Lee, minden idők egyik legjobban fizetett pornószínésznője.

„Nincs miért bocsánatot kérnie, csak egy átlagos nő, aki élvezi a meccset, mint mindenki más a stadionban, vagy az otthonában. Ez csak azt mutatja, hogy mennyire normális és ugyanolyan érző ember, mint mindenki más. Hagyjátok békén szegény lányt” – írta Keiran Lee.

A Miamiban született egykori felnőttfilmes színésznő ugyan 2020-ban visszavonult, de a Brazzers nagyköveteként így is 9,5 millió követővel büszkélkedhet az Instagramon. Három éve drasztikus lépésre szánta el magát, és úgy döntött ügyvédi babérokra tör, jelenleg végzős a Miami Egyetemen.