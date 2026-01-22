Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Fordulat: Putyin a teljes befagyasztott orosz vagyont Zelenszkijnek adja

Ezt látnia kell!

Itt a vég? 3 nap alatt eljöhet a teljes összeomlás

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Indiana Hoosiers nyerte meg az egyetemi amerikaifutball-bajnokságot (NCAA), miután a döntőben végletekig kiélezett csatában legyőzte a Miami Hurricanes csapatát. A történelmi sikert hozó találkozót a helyszínen tekintette meg az egykori pornósztár, Abella Danger is. Az egyik legismertebb felnőttfilmes színésznő már csak a múltja miatt is sokszor szerepelt a kamerák előtt, ezúttal viszont korántsem volt elragadtatva attól, hogy folyamatosan őt pásztázták a lelátón.

Az egyetemi amerikai futball bajnokság idei döntőjében többször is az egykori pornósztár, Abella Danger került a középpontba, noha ő ennek aligha örült.

Az egykori pornósztár, Abella Danger kínos helyzetbe került az ESPN miatt
Az egykori pornósztár, Abella Danger kínos helyzetbe került az ESPN miatt
Fotó: ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az egyetemi amerikai futball hatalmas népszerűségnek örvend az Egyesült Államokban, amit jól mutat, hogy több mint 67 ezer szurkoló volt jelen az idei bajnoki döntőben, ahol az Indiana Hoosiers 27-21-re legyőzte a Miami Hurricanes csapatát, így története során először ünnepelhetett bajnoki címet.

A közvetítő kamerák sem tudtak ellenállni a volt pornósztárnak

A mérkőzést az ESPN élőben közvetítette, ám a kamerák többször is az egyik lelátón helyet foglaló szurkolónőre fókuszáltak. Mint utólag kiderült, a dekoratív leányzó Amirah Day volt, aki korábban hatalmas népszerűségre tett szert pornósztárként. Az Abella Danger művésznevű hölgy – aki 2023-ban a Pornhub legnépszerűbb előadója volt 1,89 milliárd megtekintéssel – viszont nem örült annak, hogy kéretlenül kellett szerepelnie a közvetítés alatt, mivel elmondása szerint végig borzalmasan érezte magát és hányingere is volt a meccs alatt.

Bármit megadtam volna, hogy ne kerüljek az ESPN kamerái elé, és mélységesen sajnálom, ha megbántottam bárkit is megjelenésemmel”

 – dühöngött Instagram-sztoriban Day.

A kommentelők között többen is a védelmére keltek, többek között Keiran Lee, minden idők egyik legjobban fizetett pornószínésznője.

„Nincs miért bocsánatot kérnie, csak egy átlagos nő, aki élvezi a meccset, mint mindenki más a stadionban, vagy az otthonában. Ez csak azt mutatja, hogy mennyire normális és ugyanolyan érző ember, mint mindenki más. Hagyjátok békén szegény lányt” – írta Keiran Lee.

A Miamiban született egykori felnőttfilmes színésznő ugyan 2020-ban visszavonult, de a Brazzers nagyköveteként így is 9,5 millió követővel büszkélkedhet az Instagramon. Három éve drasztikus lépésre szánta el magát, és úgy döntött ügyvédi babérokra tör, jelenleg végzős a Miami Egyetemen. 

Az egykori pornósztár, Abella Danger kínos helyzetbe került az ESPN miatt
Galéria: Észveszejtően őrjítő a világ egyik legismertebb pornőszínésznője
1/12
Abella Danger hatalmas népszerűségnek örvend a közösségi médiában, az egykori felnőttfilmest közel 10 millióan követik az Instagramon

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!