Először rendeztek a helyiek által Sunshine State-nek, azaz a napsütés államának nevezett floridában Winter Classic mérkőzést. A hagyományosan az USA valamelyik északi tartományában vagy Kanadában sorra kerülő szabadtéri mérkőzések egyik varázsa maga cudar hideg, azonban borítékolható volt, hogy Miamiban senki nem fog fázni. Így is lett: a Miami Marlins MLB-csapat otthonában, a loanDepot Parkban kialakított hokipálya körül ugyanis kellemes tavaszi meleg, 17 Celsius fok várta a New York Rangerst és a hazai Florida Pantherst.

Mika Zibanejad (fehérben) lett az első hokis, aki 5 pontot ért el egy Winter Classic-meccsen

Fotó: CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ez volt a második legenyhébb időjárás az NHL Winter Classic meccsek 44. felvonásán.

Rangers-siker a Winter Classicon

Az első bálozó Panthersszel szemben a Rangers már a hatodik szabadtéri meccsére készült, azaz a rutin a vendégek mellett szólt, amit érvényesítettek is. Az első harmad végén 64 másodpercen belül előbb az orosz Artyem Panarin, majd a svéd Mika Zibanejad lőtt gólt.

A folytatásban Panarin még egyszer, a svéd olimpiai keretbe pár órával korábban beválogatott Zibanejad még kétszer volt eredményes,

az ünnepi hangulatban lévő svéd támadó a 3+2-vel a Winter Classicok történetének első mesterhármast és 5 pontot szerző játékosa lett.

A Rangersben ráadásul parádézott a kapuban Igor Seszterkin, aki a Panthers 37 kapura tartó lövéséből 36-ot megfogott.

A Rangers ezzel a győzelemmel 6-0-ra alakította a szabadtéri mérlegét.