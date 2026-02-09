Bad Bunny ma az egyik legnagyobb hatású pop- és latin zenei sztár a világon. Polgári neve Benito Antonio Martínez Ocasio, és érdemes róla tudni, hogy ő volt az első, nem angol nyelvű előadó, aki többször is a Spotify éves globális listáján a leghallgatottabb előadó lett, és albumaival rendszeresen rekordokat dönt.

Lady Gaga is fellépett Bad Bunny mellett

Fotó: NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bad Bunny vendégekkel lépett fel

Bad Bunny következetesen spanyolul énekel, és több hollywoodi produkcióban is feltűnt már. A félidei koncerten feltűnt mellette Lady Gaga és Ricky Martin is. A produkció nagyon színes volt, egy rétet rendeztek be a játéktéren, ahol több díszlet is előkerült, házak, kocsik, rengeteg ember és megannyi zászló.

Bad Bunny folyamatosan vitte magával a tojáslabdát az NFL nagydöntőjének szünetében, a produkció végén felsorolta az összes amerikai országot, majd azt kiabálta: „Közösen, mi vagyunk Amerika!”