Mint ismert, a Seattle Seahawks nyerte a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjét, a 60. Super Bowlt, miután a vasárnapi összecsapáson 29-13-ra győzte le a New England Patriots együttesét, így 2015 után, története során másodszor hódította el a Vince Lombardi-trófeát. A spanyol ajkú Bad Bunny volt az idei Super Bowl félidei show-jának a főszereplője, aki nem aratott osztatlan sikert.
Különleges vendége volt az NFL Super Bowl félidei show-jának, ugyanis egy spanyol ajkú, Puerto Rico-i fellépő szórakoztatta a közönséget: Bad Bunny Amerikában hatalmas sztár, de a világon nem annyira ismert, mint az eddig megszokott fellépők.
Bad Bunny rossz választás volt a félidei show-ra?
A zenész fellépését Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a közösségi médiában kritizálta, aki szerint a Super Bowl félidei műsora borzalmas volt, a valaha volt egyik legrosszabb.
Íme, képeken a Super Bowl félidei koncertje:
Bad Bunny Puerto Ricó-i rapper fellép a 60. Super Bowl félidei show-jában
