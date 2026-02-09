Live
Rendkívüli

Nagy volt az arc, nagyobb lett a pofon: Macron most átlépett egy határt

Szoboszlai

Nem lehet elégszer megnézni: íme, Szoboszlai őrületes szabadrúgásgólja a City ellen – videó

Mint ismert, a Seattle Seahawks nyerte a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjét, a 60. Super Bowlt, miután a vasárnapi összecsapáson 29-13-ra győzte le a New England Patriots együttesét, így 2015 után, története során másodszor hódította el a Vince Lombardi-trófeát. A spanyol ajkú Bad Bunny volt az idei Super Bowl félidei show-jának a főszereplője, aki nem aratott osztatlan sikert.

Különleges vendége volt az NFL Super Bowl félidei show-jának, ugyanis egy spanyol ajkú, Puerto Rico-i fellépő szórakoztatta a közönséget: Bad Bunny Amerikában hatalmas sztár, de a világon nem annyira ismert, mint az eddig megszokott fellépők.

Bad Bunny Puerto Ricó-i rapper fellép a 60. Super Bowl félidei show-jában
Bad Bunny Puerto Ricó-i rapper fellép a 60. Super Bowl félidei show-jában
Fotó: AFP/Patrick T. Fallon / AFP/Patrick T. Fallon

Bad Bunny rossz választás volt a félidei show-ra?

A zenész fellépését Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a közösségi médiában kritizálta, aki szerint a Super Bowl félidei műsora borzalmas volt, a valaha volt egyik legrosszabb.

Íme, képeken a Super Bowl félidei koncertje:

NFL, Super Bowl, 60. Super Bowl, SuperBowl, 60.SuperBowl, félidei show, félideishow, halftime show, halftimeshow, 2026
Galéria: Képeken a Super Bowl félidei show-ja
Bad Bunny Puerto Ricó-i rapper fellép a 60. Super Bowl félidei show-jában

 

