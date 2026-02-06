Nincs kegyelem. Caleb Jonest, az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) érdekelt Pittsburgh Penguins védőjét húsz mérkőzésre eltiltották a doppingellenes szabályok megsértése miatt.
Caleb Jonest fizetés nélküli eltiltással sújtották az NHL és az NHLPA doppingellenes programjának megsértése miatt – közölte a liga.
Súlyos büntetést kapott Caleb Jones
Jones szervezetébe egy
bőrregeneráló eljárás során került tiltott szer. Jelezte, elfogadja a döntést, hiszen ő a felelős azért, ami miatt fennakadt az ellenőrzésen
A 28 éves Jones hét mérkőzést játszott a Pittsburgh Penguins színeiben ebben a szezonban, és egy gólpasszt adott. 2017-ben tagja volt a junior világbajnok amerikai válogatottnak.
