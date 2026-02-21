Az 54 éves Jaromír Jágr úgy fogalmazott: valószínűleg nem játszik több mérkőzést, ahhoz csodának kellene történnie és 15 évvel fiatalabbá kellene válnia.

Jaromír Jágr minden idők egyik legjobb jégkorongozója

Fotó: Justin Berl/Getty Images North Amercia via AFP

Jaromír Jágr visszavonul?

Jágr a 38. profi idényében csak hat meccsen lépett jégre szülővárosa csapata, a Kladno Knights színeiben a cseh élvonalban, legutóbb december 21-én.

Nem csinálok mást, csak eszem és tévét nézek”

– mondta a legendás jégkorongozó, aki azért ül folyamatosan a tévé előtt, mert az NHL-ben szereplő sztárok 12 év után ismét részt vesznek a téli olimpián. Jágr hozzátette, hogy remek mérkőzéseket látott, sőt, az elmúlt 10-15 évben ez a legjobb hokitorna, minden bizonnyal az NHL-játékosok részvétele miatt.

Az 54 éves legenda a jégkorongmeccsek mellett a rövidpályás gyorskorcsolya és a műkorcsolya versenyeit is követi, és bár igyekszik formában maradni, de a közelmúltban 4-5 kilogrammot hízott.

Jágr 16 évesen mutatkozott be a Kladno csapatában, amelyhez 2018-ban tért vissza és egy ideig többségi tulajdonosa is volt. Öt olimpián képviselte hazáját, és 1998-ban Naganóban aranyérmet nyert a csehekkel. Wayne Gretzky mögött továbbra is ő az NHL második legeredményesebb pontszerzője. A Stanley Kupát az első két idényében nyerte meg a Pittsburgh Penguins csapatával.