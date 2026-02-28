A címvédő Oklahoma City Thunder sztárja, Shai Gilgeous-Alexander, aki először lépett pályára, miután kilencmeccset kihagyott hasi izomhúzódás miatt, 36 ponttal vezette győzelemre csapatát a nyugati főcsoport rangadóján. A túloldalon Jamal Murray 39 pontja, illetve a tripla duplát jegyző Nikola Jokics 23 pontja is kevésnek bizonyult.

Luguentz Dort és Nikola Jokics egymásnak ugrott

Fotó: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jokics feldühödött az NBA-címvédő ellen

A rangadón nem csak a pontok, de az indulatok is elszabadultak. A harmadik negyedben a Thunder játékos, Lu Dort szabálytalanul feltartotta egy indulásnál Jokicsot, aki ezt követően elesett, majd a padlóról felpattanva azonnal kérdőre vonta ellenfelét. Mindez jókora dulakodásba torkollott a pálya közepén, ugyanis a két csapat játékosai és az edzők is siettek rendet tenni, de eltartott egy ideig, mire lenyugodtak a felek. Dortot kiállították, ám Jokics sem úszta meg a büntetést, mivel az negyedik negyedben Jaylin Williamsszel lökdösődött a pályán.

A játékvezetői testület később Dort kockázatos faultját „feleslegesnek és túlzónak” minősítette, ezért szabtak ki súlyosabb büntetést. A háromszoros MVP Jokics a mérkőzés után azt nyilatkozta, az ilyen incidenseknek nincs helyük a kosárlabdapályán.

„Felesleges mozdulat volt a részéről. Szerintem ilyesminek nem szabadna megtörténnie egy kosárlabdameccsen” – mondta a szerb klasszis, aki kitért a Jaylin Williams elleni incidensére is. Jokics úgy fogalmazott, biztos benne, hogy nem fogják eltiltani, mert „nem csinált semmit”.