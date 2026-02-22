Erving magas, vékony, hosszú karú gyerek volt, aki eleinte inkább ügyességével, mint fizikumával tűnt ki. Az atletikusság azonban korán megmutatkozott: gyors volt, koordinált és meglepően jó térérzékeléssel rendelkezett. Az utcai pályákon tanulta meg azt a kreatív, ösztönös játékot, amely később a védjegye lett. A streetball szabadsága és az iskolai kosárlabda struktúrája egyszerre formálta, hogy később korszakos legendává váljon. Itt született a „Dr. J” becenév is. Egy középiskolás barátjával viccből „Professor”-nak és „Doctor”-nak szólították egymást, a név pedig rajta ragadt. Erving nem volt az a „tini szenzáció”, akit már 16 évesen címlapokra emeltek. Kimondottan különlegessé tette kivételes ugróképessége, súlypontemelkedése. Hosszú lépéseivel óriási területet járt be a pályán és jól használta ki a gyűrű körüli helyzeteit. Középiskolásként a Roosevelt High School csapatában kiemelkedőt nyújtott, de akkoriban az egyetemi toborzási rendszer nem volt olyan kiforrott, mint napjainkban. A keleti parton számos tehetség versenyzett az ösztöndíjakért, Erving körül pedig nem volt országos hype.

Középiskolás edzője, Ray Wilson egyszer kiment az utcára, hogy megnézze, hogyan játszik Erving abban a közegben. Segíteni akart neki az egyetemre való bekerülésben és gondolta, az ott látottakkal majd meggyőzheti a megfigyelőket. Wilson valami olyat látott, amitől elállt a lélegzete. Egy lerohanás alkalmával Erving a büntetővonalról felugorva zsákolta be a labdát a gyűrűbe, úgy, mintha meg sem kottyant volna neki. Az edző úgy gondolta, eleget látott és már vitte is a hírt. Felhívta barátját, aki később Erving egyetemi edzője lett.

Nem elitegyetem, mint a Duke, a UCLA vagy a Kentucky, hanem a UMass, a University of Massachusetts Amherst adott neki ösztöndíjat.

A gigantikus áttörés

Első egyetemi évében ugyan együtt edzhetett a csapattal, de az NCAA szabályai szerint elsőéves nem játszhatott a ligában, így a bemutatkozásra várnia kellett. Aztán elérkezett az áttörés, amikor pályára léphetett 1969-ben, brutális, emberfeletti számokat produkált. Az NCAA történetében alig van olyan játékos, aki tartósan tudott volna 20+ pontos és 20+ lepattanós teljesítményt nyújtani. Erving viszont 26,3 pontot és 20.2 lepattanót átlagolt meccsenként. Tette mindezt úgy, hogy a legnagyobb fegyverét nem is használhatta a hivatalos meccseken. Az NCAA ugyanis 1967-1976 között betiltotta a zsákolást.