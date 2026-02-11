Az NBA 2023/2024-es idénye óta a játékosoknak legalább 65 mérkőzést kell játszaniuk ahhoz, hogy év végi díjakra jogosultak legyenek. Vannak mentességek szezonvégi sérülésekre és rendkívüli körülményekre hivatkozva, de ezek közül valószínűleg egyik sem lesz alkalmazható LeBron James esetében, akinek így újabb elképesztő sorozata szakadt meg a világ legkeményebb kosárlabda-bajnokságában.

LeBron James rekordja megszakadt az NBA-ben Fotó: SCOTT TAETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LeBron James már nincs a legjobbak között

LeBron James nem lesz jogosult az idény végi elismerésekre, miután kihagyta a 18. mérkőzését, és ezzel megszakadt hihetetlen, 21 egymást követő szezonon át tartó szereplése a legjobb játékosokat felsorakoztató All-NBA-csapatokban. A Los Angeles Lakers bedobójának sorozata még 2005-ben indult, amikor Jamest a liga második legjobb csapatába (All-NBA Second Team) válaszottták , és egészen a tavalyi szezonig tartott, amikor ismét a bajnokság második legjobb csapatában kapott helyet.

James, aki decemberben töltötte be a 41. életévét, rekordnak számító 23. NBA-idényében 21,8 pontot, 5,7 lepattanót és 6,8 gólpasszt átlagol. A rutinos játékos legutóbb több mint 36 percet töltött a pályán a bajnoki címvédő Oklahoma City Thunder elleni 119–110-es vesztes meccsen. James egy ízületi gyulladás miatt később kihagyta a San Antonio Spurs elleni keddi rangadót, ami nem meglepő, hiszen már az idény elején is szenvedett különböző sérülésekkel. James idén először 14 meccset hagyott ki isiász miatti idegirritáció okán, amely miatt a felkészülési mérkőzéseken sem tudott részt venni. Élete során először maradt távol a szezonnyitóról is, és további meccseket hagyott ki egymás után következő játéknapokon (back-to-back).

41 éves vagyok, természetesen a szezon hátralévő részében is kérdéses lesz, hogy vállalom-e az egymás utáni mérkőzéseket. 41 vagyok, a legtöbb percet játszottam az NBA történetében. Jegyezzétek le.. Miről beszélünk?

– nyilatkozta picit ingerülten James a hétfői vereség után, majd a Lakers ásza dicsérte a címvédő Oklahomát.

– Az ott egy bajnokcsapat. Mi nem vagyunk azok. Nem tudjuk a mérkőzések végéig fenntartani az energiát, ők pedig igen. Ezért nyerték meg tavaly a bajnokságot – fejtette ki James, aki ezután elnézést kért a hangneméért.