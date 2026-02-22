Meghalt a Minnesota Vikings korábbi elkapója, aki mindössze 25 éves volt. A rendőrség tájékoztatása alapján feltételezhetően öngyilkos lett a fiatal sztárjátékos.

Fotó: CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gyászol a sportvilág, meghalt Rondale Moore

Todd Bailey rendőrfőnök elmondta, hogy

Moore-ra egy ingatlan garázsában bukkantak rá. Az eset körülményeit továbbra is vizsgálják.

A megyei halottkém, Matthew Tomlin megerősítette a halálhírt, és közölte, hogy boncolást végeznek majd az egykori szárjátékoson, hogy kiderüljön a halál pontos oka.

Moore pályafutását az utóbbi években súlyos sérülések árnyékolták be. Miután 2024-ben az Atlanta Falcons csapatához került, az edzőtáborban kificamította a jobb térdét, így nem lépett pályára új klubjában. Egy évvel később a Minnesota Vikings szerződtette, ám az első felkészülési mérkőzésen súlyos térdsérülést szenvedett, ami miatt a teljes szezont sérültlistán töltötte.

Nagyon megviselték a sérülések Rondale Moore-t

Fotó: DAVID BERDING / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A hozzá közel állók szerint az újabb sérülés nagyon megviselte a játékost.

🚨🚨TRAGIC UPDATE🚨🚨#Vikings WR Rondale Moore was found dead and police suspect that it was a self-inflicted gunshot wound that killed Moore.



Moore was found deceased in the garage of his property, New Albany police chief Todd Bailey told reporters.



Moore was only 25 🕊️💔 https://t.co/rUtUbsEnLd pic.twitter.com/6pvYcV1o7c — MLFootball (@MLFootball) February 22, 2026

A Vikings közleményben fejezte ki együttérzését. Kevin O’Connell vezetőedző így fogalmazott:

Mélyen lesújtott Rondale halálhíre. Bár rövid ideig volt a csapat tagja, mindannyian megkedveltük. Alázatos, csendes, tisztelettudó fiatalember volt, aki büszke volt indianai gyökereire.”

Korábbi klubja, az Arizona Cardinals szintén megszólalt, „megdöbbentőnek és szívszorítónak” nevezve a tragédiát.

Rondale Moore New Albanyben nőtt fel, és már egyetemistaként országos ismertséget szerzett, az amerikaifutball egyik legnagyobb ígéretének tartották. A Cardinals a 2021-es draft második körében választotta ki. Három NFL-szezonja alatt 1201 elkapott yardot és három touchdownt jegyzett, emellett futásokból is eredményes volt. Újoncként még visszahordóként is fontos szerepet kapott, mielőtt sérülései hátráltatni kezdték.

A tragédia hírére számos sportoló és korábbi csapattárs reagált. J.J. Watt, a Cardinals egykori sztárja közösségi oldalán azt írta: „Felfoghatatlan. Túl korán ment el. Különleges ember volt.”

Moore halála ismét ráirányítja a figyelmet a profi sportolókra nehezedő mentális és fizikai terhekre.