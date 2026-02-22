Meghalt a Minnesota Vikings korábbi elkapója, aki mindössze 25 éves volt. A rendőrség tájékoztatása alapján feltételezhetően öngyilkos lett a fiatal sztárjátékos.
Gyászol a sportvilág, meghalt Rondale Moore
Todd Bailey rendőrfőnök elmondta, hogy
Moore-ra egy ingatlan garázsában bukkantak rá. Az eset körülményeit továbbra is vizsgálják.
A megyei halottkém, Matthew Tomlin megerősítette a halálhírt, és közölte, hogy boncolást végeznek majd az egykori szárjátékoson, hogy kiderüljön a halál pontos oka.
Moore pályafutását az utóbbi években súlyos sérülések árnyékolták be. Miután 2024-ben az Atlanta Falcons csapatához került, az edzőtáborban kificamította a jobb térdét, így nem lépett pályára új klubjában. Egy évvel később a Minnesota Vikings szerződtette, ám az első felkészülési mérkőzésen súlyos térdsérülést szenvedett, ami miatt a teljes szezont sérültlistán töltötte.
A hozzá közel állók szerint az újabb sérülés nagyon megviselte a játékost.
A Vikings közleményben fejezte ki együttérzését. Kevin O’Connell vezetőedző így fogalmazott:
Mélyen lesújtott Rondale halálhíre. Bár rövid ideig volt a csapat tagja, mindannyian megkedveltük. Alázatos, csendes, tisztelettudó fiatalember volt, aki büszke volt indianai gyökereire.”
Korábbi klubja, az Arizona Cardinals szintén megszólalt, „megdöbbentőnek és szívszorítónak” nevezve a tragédiát.
Rondale Moore New Albanyben nőtt fel, és már egyetemistaként országos ismertséget szerzett, az amerikaifutball egyik legnagyobb ígéretének tartották. A Cardinals a 2021-es draft második körében választotta ki. Három NFL-szezonja alatt 1201 elkapott yardot és három touchdownt jegyzett, emellett futásokból is eredményes volt. Újoncként még visszahordóként is fontos szerepet kapott, mielőtt sérülései hátráltatni kezdték.
A tragédia hírére számos sportoló és korábbi csapattárs reagált. J.J. Watt, a Cardinals egykori sztárja közösségi oldalán azt írta: „Felfoghatatlan. Túl korán ment el. Különleges ember volt.”
Moore halála ismét ráirányítja a figyelmet a profi sportolókra nehezedő mentális és fizikai terhekre.
