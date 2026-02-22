Live
Döbbenetes hír rázta meg az NFL világát. 25 éves korában meghalt Rondale Moore, a Minnesota Vikings korábbi elkapója. A hatóságok közlése szerint a játékost szombaton találták holtan az indianai otthonában.

Meghalt a Minnesota Vikings korábbi elkapója, aki mindössze 25 éves volt. A rendőrség tájékoztatása alapján feltételezhetően öngyilkos lett a fiatal sztárjátékos.

Mindössze 25 évesen meghalt Rondale Moore
Gyászol a sportvilág, meghalt Rondale Moore

Todd Bailey rendőrfőnök elmondta, hogy 

Moore-ra egy ingatlan garázsában bukkantak rá. Az eset körülményeit továbbra is vizsgálják. 

A megyei halottkém, Matthew Tomlin megerősítette a halálhírt, és közölte, hogy boncolást végeznek majd az egykori szárjátékoson, hogy kiderüljön a halál pontos oka.

Moore pályafutását az utóbbi években súlyos sérülések árnyékolták be. Miután 2024-ben az Atlanta Falcons csapatához került, az edzőtáborban kificamította a jobb térdét, így nem lépett pályára új klubjában. Egy évvel később a Minnesota Vikings szerződtette, ám az első felkészülési mérkőzésen súlyos térdsérülést szenvedett, ami miatt a teljes szezont sérültlistán töltötte.

MINNEAPOLIS, MINNESOTA - AUGUST 09: Rondale Moore #4 of the Minnesota Vikings is tackled by Jamal Hill #56 of the Houston Texans in the second quarter during the NFL Preseason 2025 game between Houston Texans and Minnesota Vikings at U.S. Bank Stadium on August 09, 2025 in Minneapolis, Minnesota. David Berding/Getty Images/AFP (Photo by David Berding / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Nagyon megviselték a sérülések Rondale Moore-t
 A hozzá közel állók szerint az újabb sérülés nagyon megviselte a játékost.

A Vikings közleményben fejezte ki együttérzését. Kevin O’Connell vezetőedző így fogalmazott: 

Mélyen lesújtott Rondale halálhíre. Bár rövid ideig volt a csapat tagja, mindannyian megkedveltük. Alázatos, csendes, tisztelettudó fiatalember volt, aki büszke volt indianai gyökereire.”

Korábbi klubja, az Arizona Cardinals szintén megszólalt, „megdöbbentőnek és szívszorítónak” nevezve a tragédiát.

Rondale Moore New Albanyben nőtt fel, és már egyetemistaként országos ismertséget szerzett, az amerikaifutball egyik legnagyobb ígéretének tartották. A Cardinals a 2021-es draft második körében választotta ki. Három NFL-szezonja alatt 1201 elkapott yardot és három touchdownt jegyzett, emellett futásokból is eredményes volt. Újoncként még visszahordóként is fontos szerepet kapott, mielőtt sérülései hátráltatni kezdték.

A tragédia hírére számos sportoló és korábbi csapattárs reagált. J.J. Watt, a Cardinals egykori sztárja közösségi oldalán azt írta: „Felfoghatatlan. Túl korán ment el. Különleges ember volt.”

Moore halála ismét ráirányítja a figyelmet a profi sportolókra nehezedő mentális és fizikai terhekre.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

