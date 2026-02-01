Live
Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) tiltott szer használata miatt 25 mérkőzésre eltiltotta a Philadelphia 76ers sztárját, Paul George-ot. A liga azt azonban nem hozta nyilvánosságra, mit találtak az NBA-sztár szervezetésben.

Tiltott szer használata miatt kapta a büntetést a játékos, de az NBA azt nem hozta nyilvánosságra, mit találtak Paul George szervezetében.

Paul George 25 NBA-mérkőzésen nem léphet pályára
Fotó: Arwen Clemans/Getty Images via AFP

​Az NBA kemény büntetést szabott ki a 76ers sztárjára

A kilencszeres All Star-válogatott kosaras az eltiltás miatt 11,7 millió dollártól (3,6 milliárd forint) esik el az 51,7 milliós éves keresetéből. George legközelebb március 25-én lesz bevethető, amikor csapata a Chicago Bulls együttesét fogadja, azaz az alapszakasz utolsó tíz találkozóján léphet majd pályára.

Az elmúlt években sokat beszéltem a mentális egészség fontosságáról, és miközben nemrég saját problémám miatt kezelést kerestem, hibát követtem el azzal, hogy egy nem megfelelő gyógyszert szedtem” 

– olvasható a közleményben, melyben George bocsánatot kért a csapatától, a szurkolóktól, és hangsúlyozta, hogy teljes felelősséget vállal a tetteiért.

A 76ers számára hatalmas érvágás a 35 éves George kiesése, ugyanis 26/21-es mérlegével a még éppen biztos rájátszást érő hatodik helyen áll úgy, hogy amikor őt sérülés miatt nélkülözte, akkor a húsz meccséből csak tízet nyert meg.

