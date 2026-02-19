A Seattle Seahawks hivatalosan is eladósorba került. Az NFL bajnokcsapatát el fogják adni mindössze 10 nappal azután, hogy megnyerte az amerikaifutball legnagyobb trófeáját. Már a Super Bowl 60 előtt is érkeztek hírek arról, hogy tárgyalások zajlottak a Seahawks eladásáról, amely végül legyőzte a New England Patriotst, és története során másodszor lett NFL-bajnok.

Az NFL bajnokcsapatát imádják a Seattle szurkolói. Fotó: JASON REDMOND / AFP

Az NFL bajnokcsapatát értékesíteni fogják

A néhai csapattulajdonos Paul G. Allen – aki Bill Gatesszel közösen alapította a Microsoftot – 1997-ben vásárolta meg a franchise-t, megmentve azt attól, hogy esetleg Dél-Kaliforniába költözzön. Ő felügyelte a Seahawks első Super Bowl-győzelmét 2014-ben, de 2018-ban, 65 éves korában elhunyt non-Hodgkin limfóma szövődményei következtében. Hagyatéka szerdán bejelentette, hogy hivatalos értékesítési folyamatot indítottak a franchise eladására összhangban Allen azon rendelkezésével, hogy sportérdekeltségeit idővel értékesíteni kell, és a hagyaték teljes bevételét jótékony célokra kell fordítani.

A Forbes szerint Allen 194 millió dollárt fizetett a Seahawksért, a magazin legutóbbi értékelése pedig 6,7 milliárd dollárra becsülte a klub értékét – ezzel a 14. legértékesebb franchise az NFL-ben.

A legutóbbi NFL-csapateladás során a Washington Commanderst 2023-ban egy Josh Harris által irányított befektetői csoport vásárolta meg rekordnak számító 6,05 milliárd dollárért (4,5 milliárd fontért). Ezt a rekordot tavaly túlszárnyalták a világ legdrágább sportcsapat-vásárlásaként, amikor az NBA-ben szereplő Los Angeles Lakerst 10 milliárd dollárért (7,5 milliárd fontért) adták el.

Allen az NBA-s Portland Trail Blazers tulajdonosa is volt. Halála óta húga, Jody Allen a hagyaték végrehajtója, valamint a Seahawks és a Trail Blazers elnöke. A Trail Blazers eladása szintén folyamatban van: Tom Dundon, az NHL-es Carolina Hurricanes tulajdonosa megállapodott az NBA-csapat megvásárlásáról egy 4,25 milliárd dollár értékű üzlet keretében.