Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a téli olimpia negyeddöntőjében a csehek rendesen aprították test a test elleni ütközésekkel az ellenfeleiket, nem kímélve a világsztárokat. Ennek meg is lett az eredménye sajnos, a világ egyik, ha nem a legjobb hokisát, a kanadai csapatkapitányt, Sidney Crosby-t a második harmad felénél le is kellett cserélni, mert megsérült a veterán legenda. Nem is lépett többet jégre a tornán, most pedig kiderült, hogy legalább négy hétig nem játszhat a klubcsapatában, a Pittsburgh Penguinsben az alsótest-sérülése miatt.

Sidney Crosby hiányzott a válogatottból a végén

Fotó: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sidney Crosby komolyabban megsérült

A 38 éves center a február 18-i, a milánói téli olimpián rendezett negyeddöntőben, a kanadai válogatott 4-3-as hosszabbításos győzelme során sérült meg a cseh válogatott ellen. „Egyszerűen nem éreztem, hogy képes lennék [játszani]” – mondta Crosby az aranyérmes mérkőzés után. „Nem gondoltam, hogy a cseh mérkőzés után ilyen helyzetben leszek. Szerintem az orvosi stábunk fantasztikus volt, de sajnos nem tudtam pályára lépni.”

A Metropolitan Division második helyén álló Penguins (29-15-12) csütörtökön a New Jersey Devils ellen játszik az olimpiai szünet utáni első mérkőzésén.