A Seahawks és a Patriots egyszer már találkozott a Super Bowlban. Akkor a Patriots 2015. február 1-jén 28-24-re legyőzte a Seahawks csapatát, ezzel megszerezve Tom Brady negyedik Super Bowl-gyűrűjét és a harmadik Super Bowl MVP-címét. A Seattle 10 pontos előnnyel állt a mérkőzés negyedik negyedében, de aztán jött Brady, a többi pedig már történelem. Mondjuk, még így is meg lehetett volna a meccs a Seahawksnak, mert kevesebb mint egy perccel a vége előtt úgy tűnt, hogy átvehetik a vezetést egy jó passzal a New England 1 yardos vonalánál, de ez végül nem jött össze a csapatnak. A teljes igazsághoz még az is hozzátartozik, hogy már egyik klubnak sincsenek játékosai a keretekben a 11 szezonnal ezelőtti 49. Super Bowlról.

A Patriots a Denvert győzte le a döntőbejutásért

Fotó: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A döntőn mindig kiemelt szerepet kapnak az irányítók, most sem lesz ez másképp. Drake Maye, a Patriots QB-je a második legfiatalabb irányító, aki Super Bowlon kezdhet. Dan Marino, aki 1984-ben NFL MVP-ként vezette a Dolphins csapatát a Super Bowl 19-ig a 49ers ellen, 23 éves és 127 napos volt. Maye következik most a sorban a nagy meccsen, amelyen 23 éves és 162 napos lesz. Ráadásul megpróbálja legyőzni a 23 éves és 340 napos Ben Roethlisberger-rekordot, aki a Super Bowl 40-en győzelemre vezette csapatát, mint a legfiatalabb kezdő irányító (Marino anno vesztett a 49ers ellen). Egyébként Tom Brady és Patrick Mahomes csak 24 éves korukban nyerték meg első Super Bowljukat. Maye-t (2024) és Darnoldot (2019) összeköti az, hogy mindkettőjüket a 3. helyen választották ki a saját draftjukon. Maye kapcsán még azt is fontos megemlíteni, hogy megpróbál az ötödik másodéves kezdő irányító lenni, aki Super Bowlt nyer. 1999 óta sorrendben Kurt Warner, Tom Brady, Ben Roethlisberger és Russell Wilson voltak azok, akiknek ez korábban sikerült. Wilson legutóbb a mostani ellenfél, azaz a Seahawks színeiben a 48. Super Bowlon tette meg ezt.

Super Bowl halftime show

A háromszoros Grammy-díjas Bad Bunny fog fellépni a félidei show-n, ami önmagában van olyan híres, mint maga a mérkőzés. A 31 éves Puerto Rico-i világsztár különlegessége, hogy szinte kizárólag spanyolul énekel. 2025 januárjában adta ki hatodik stúdióalbumát, és az év végére negyedszerre vezette a Spotify-t a világ legtöbbet streamelt előadójaként, több mint 19,8 milliárd lejátszással. Jártas a sportban, és vendégként szerepelt már a Super Bowl 54 félidei show-jában, amelynek főszereplői Shakira és Jennifer Lopez voltak. Egyébként az NFL, az Apple Music és a Jay-Z Roc Nationje szeptember végén jelentette be Bad Bunny-t, akinek valódi neve Benito Antonio Martínez Ocasio. „Amit Benito tett és tesz Puerto Ricóért, az valóban inspiráló. Megtiszteltetés számunkra, hogy a világ legnagyobb színpadán láthatjuk” – mondta Jay-Z egy közleményben.