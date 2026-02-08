Már korábban kialakult a Super Bowl LX párosítása, a New England Patriots a Seattle Seahawks ellen lép pályára 2026 egyik legfontosabb sporteseményén. Kezdjük a legfontosabbakkal, az NFL 60. Super Bowlját február 8-án rendezik a kaliforniai Santa Clarában található Levi's Stadionban. A kezdés 18:30-kor lesz az amerikai keleti időzóna szerint, itthon pedig vasárnap késő este kezdődik a mérkőzés. A Patriots a 12. Super Bowlján lép pályára, miután a saját konferenciadöntőjében 10-7-re legyőzte a sztárirányítója nélkül játszó Denver Broncost. A csapat a hetedik bajnoki címéért küzd, amivel a New England beérné az örökrangsorban vezető Pittsburgh Steelerst. Ha már New England, ki ne emlékezne a dinasztikus Patriotsra, amely kilencszer jutott be a Super Bowlba, és hatot meg is nyert a 2000 és 2019 közötti Tom Brady irányító-Bill Belichick vezetőedző korszakban. Azóta hét évbe telt a Patriotsnak, mire visszatért a sportág csúcsára, nagyrészt az MVP-jelölt Drake Maye irányító és Mike Vrabel vezetőedző lenyűgöző szezonjainak köszönhetően.
A Super Bowl mindig a legek csatája
A Seattle Seahawks negyedszer szerepel a Super Bowlon, és a második címéért küzd. A csapat Pete Carroll vezetőedző irányítása alatt 2013-ban és 2014-ben is kétszer jutott be a nagydöntőbe. A Seahawks ebben a 2013-as kiírásban nyerte meg első és eddig egyetlen bajnoki címét, amikor 43-8-ra legyőzte a Denver Broncost. Carroll a 2023-as szezon után lemondott a Seattle franchise-történetének legtöbb győzelmet arató edzőjeként, de a csapat gyorsan talpra állt az első alkalommal vezetőedzőként dolgozó Mike Macdonald irányítása alatt. A Seahawks a rájátszás legteljesebb csapataként játszott, top 3-as támadósorral, az első számú védelemmel és a játékot megváltoztató speciális egységgel. Sam Darnold irányító a holtszezonban írt alá a Seahawkshoz, és most először szerepel a Super Bowlon kezdőként, nem mellesleg Darnold a San Francisco 49ers irányítójának, Brock Purdynak a cseréje volt a Super Bowl LVIII-ban, és a karrierje a múlt szezonban a Minnesota Vikings csapatában kapott új lendületet.
A Seahawks és a Patriots egyszer már találkozott a Super Bowlban. Akkor a Patriots 2015. február 1-jén 28-24-re legyőzte a Seahawks csapatát, ezzel megszerezve Tom Brady negyedik Super Bowl-gyűrűjét és a harmadik Super Bowl MVP-címét. A Seattle 10 pontos előnnyel állt a mérkőzés negyedik negyedében, de aztán jött Brady, a többi pedig már történelem. Mondjuk, még így is meg lehetett volna a meccs a Seahawksnak, mert kevesebb mint egy perccel a vége előtt úgy tűnt, hogy átvehetik a vezetést egy jó passzal a New England 1 yardos vonalánál, de ez végül nem jött össze a csapatnak. A teljes igazsághoz még az is hozzátartozik, hogy már egyik klubnak sincsenek játékosai a keretekben a 11 szezonnal ezelőtti 49. Super Bowlról.
A döntőn mindig kiemelt szerepet kapnak az irányítók, most sem lesz ez másképp. Drake Maye, a Patriots QB-je a második legfiatalabb irányító, aki Super Bowlon kezdhet. Dan Marino, aki 1984-ben NFL MVP-ként vezette a Dolphins csapatát a Super Bowl 19-ig a 49ers ellen, 23 éves és 127 napos volt. Maye következik most a sorban a nagy meccsen, amelyen 23 éves és 162 napos lesz. Ráadásul megpróbálja legyőzni a 23 éves és 340 napos Ben Roethlisberger-rekordot, aki a Super Bowl 40-en győzelemre vezette csapatát, mint a legfiatalabb kezdő irányító (Marino anno vesztett a 49ers ellen). Egyébként Tom Brady és Patrick Mahomes csak 24 éves korukban nyerték meg első Super Bowljukat. Maye-t (2024) és Darnoldot (2019) összeköti az, hogy mindkettőjüket a 3. helyen választották ki a saját draftjukon. Maye kapcsán még azt is fontos megemlíteni, hogy megpróbál az ötödik másodéves kezdő irányító lenni, aki Super Bowlt nyer. 1999 óta sorrendben Kurt Warner, Tom Brady, Ben Roethlisberger és Russell Wilson voltak azok, akiknek ez korábban sikerült. Wilson legutóbb a mostani ellenfél, azaz a Seahawks színeiben a 48. Super Bowlon tette meg ezt.
Super Bowl halftime show
A háromszoros Grammy-díjas Bad Bunny fog fellépni a félidei show-n, ami önmagában van olyan híres, mint maga a mérkőzés. A 31 éves Puerto Rico-i világsztár különlegessége, hogy szinte kizárólag spanyolul énekel. 2025 januárjában adta ki hatodik stúdióalbumát, és az év végére negyedszerre vezette a Spotify-t a világ legtöbbet streamelt előadójaként, több mint 19,8 milliárd lejátszással. Jártas a sportban, és vendégként szerepelt már a Super Bowl 54 félidei show-jában, amelynek főszereplői Shakira és Jennifer Lopez voltak. Egyébként az NFL, az Apple Music és a Jay-Z Roc Nationje szeptember végén jelentette be Bad Bunny-t, akinek valódi neve Benito Antonio Martínez Ocasio. „Amit Benito tett és tesz Puerto Ricóért, az valóban inspiráló. Megtiszteltetés számunkra, hogy a világ legnagyobb színpadán láthatjuk” – mondta Jay-Z egy közleményben.
A nagy nap közeledtével az NFL fokozta a félidei show népszerűsítését, amelyet egyesek „Benito Bowl”-ként emlegetnek. Az énekes mellett fellép még a Green Day rock együttes a Super Bowl vasárnapi megnyitó ünnepségén. A zenekar 1986-ban alakult a kaliforniai Berkeley-ben – körülbelül 72 kilométerre a Levi's Stadiontól –, és Billie Joe Armstrong, az énekes, egy sajtóközleményben azt mondta: „Nagyon izgatottak vagyunk, hogy a hátsó udvarunkban nyithatjuk meg a Super Bowl 60-at!” Amit fontos még kiemelni, hogy Charlie Puth énekes/dalszerző énekli majd a himnuszt. Ezenkívül a tizenegyszeres Grammy-díjas Brandi Carlile az „America the Beautiful” című számot adja elő, míg az R&B sztár Coco Jones pedig a „Lift Every Voice and Sing” című számot énekli majd el vasárnap.
Ami még fontos az Egyesült Államokban a döntő kapcsán, hogy vajon az elnök tiszteletét teszi-e a mérkőzésen, már csak azért is, mert ez eddig nem volt jellemző, ugyanakkor tavaly Trump lett az első hivatalban lévő elnök, aki részt vett egy Super Bowlon. Donald Trump ugyanakkor nemrég azt nyilatkozta a New York Postnak, hogy nem vesz részt a Super Bowl 60-on.
Hol játsszák a Super Bowlt?
A Levi’s Stadion a 49ers otthona, és ez lesz a második Super Bowl, amelyet itt rendeznek. A Levi’s Stadion 2014 júliusában nyílt meg, és 68 500 férőhelyes. Ez lesz az első teljesen nyitott stadion, amely Super Bowlnak ad otthont azóta, hogy a Tampa Bay Buccaneers legyőzte a Kansas City Chiefs csapatát a 2020-as szezonzárón a Raymond James Stadionban. Ha a rendező csapatot nézzük, akkor ez a harmadik Super Bowl, amit a 49ers rendez. Jelenlegi otthonuk, a kaliforniai Santa Clarában található Levi's Stadion adott otthont a Broncos Panthers elleni győzelmének is az 50. Super Bowlban, Peyton Manning utolsó NFL-meccsén. De a Bay Area adott otthont a 19. Super Bowlnak is, amikor Joe Montana vezette a 49erst a Dolphins elleni győzelemre a Stanford Stadionban.
Jegyeket már csak az áttételes oldalakon lehet venni, mondanunk sem kell, hogy csillagászati összegekért, egy-egy belépőért 6-7 000 dollárt is elkérnek, ami jelenleg nagyjából két millió forintnak felel meg.
Természetesen a műsorok, show-k és a mérkőzés mellett a Super Bowl elmaradhatatlan része az evés-ivás. Ebben sem fogják vissza magukat az amerikaiak, ha az eddigi adatokat nézzük, akkor az látható, hogy ebben az időszakban nagyjából 1,5 milliárd! darab csirkeszárny fogy el, mellé legurítanak 50 millió rekesz sört (átlagban 4-6 sört megiszik ilyenkor egy szurkoló). De szépen fogy emellett az avokádó krém is, körülbelül 125-135 tonna fog csak a meccs alatt elfogyni, és akkor még nem beszéltünk a pizzákról és egyéb gyorskajákról, amit fogyasztanak február első teljes hetében, de leginkább a Super Bowl hétvégéjén.
Milliárdokért a képernyőn
A Super Bowl alatt futó reklámok meglehetősen drágák, de a Super Bowl LX mégis rekordot dönt ebből a szempontból. Az idei mérkőzésen a költségek 8 millió dollárra (mintegy 2,5 milliárd forint) ugrottak egy 30 másodperces reklámért az AdWeek szerint. Az NBCU kezdetben 7 millió dollárt kért a 30 másodperces spotokért, de a kereslet miatt az ár gyorsan emelkedett, ennek ellenére az alapszakasz végéhez közeledve már nagyjából minden reklámidőt eladtak a szervezők. Mondjuk az elmúlt éveket nézve sem volt olcsó mulatság egy-egy reklám a Super Bowl alatt:
Egy biztos, a főszereplők már készen állnak, étel-ital lesz dögivel, a TV lényegében minden szögből is mutatja majd a mérkőzést (tavaly több mint 240 kamerát használtak az esemény megörökítésére, ami új mércét állított fel a közvetítés terén), szóval minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy Amerika és az egész világ ismét leüljön megnézni a Super Bowlt.