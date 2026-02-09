Amerika egyik legnagyobb sportünnepe a Super Bowl, az amerikaifoci-liga, az NFL nagydöntője. Ezúttal a Levi’s Stadionban gyűltek össze főszereplők Santa Clarában, a San Fracisco 49ers otthonában. Kézenfekvőnek tűnt, hogy a stadiontól alig pár kilométerre felnövő banda, a Green Day nyissa meg a bulit. A zenekar pár örökzöld klasszikusa után érkeztek a csapatok.

A Green Day koncertje vezette fel a Super Bowl műsorát

Fotó: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Előbb Chris Pratt hollywoodi színész konferálta fel a Seattle Seahawks csapatát, majd Jon Bon Jovi a New England Patriots együttesét. Mindkét csapat szereplése meglepetés a Super Bowlban, de a Pats számított esélytelenebbnek, annak ellenére, hogy korábban hatszor is megnyerte a Vince Lombardi trófeát. A korábbi nagy dinasztiát Bill Belichik és Tom Brady vezette, ezúttal az első évét taposó edző, Mike Vrabel, valamint a fiatal irányító, Drake Maye volt a főszereplő, utóbbi második legfiatalabb irányítóként jutott fináléba a Super Bowlok történelmében.

A Super Bowl a New England szenvedését hozta

A pénzfeldobást a rekordot jelentő, hetedik sikerére hajtó New England nyerte, de átadta a kezdés jogát a Seahawksnak. Sam Darnold vezetésével mezőnygól távolságig jutott a Seattle és Jason Myers nem hibázott, az első három pont a Seahawks neve mellé került. A folytatásban a védelmek domináltak az első negyedben, több pont nem is esett.

A második játékrész elején Kenneth Walker futásaival haladt előre a Seattle, így újabb mezőnygólt tudott elérni Myers révén, így 6–0-ra vezetett a Seahawks. A játék képe ezt követően sem változott sokat, a Pats nem tudott mit kezdeni az ellenfél védelmével, míg a túloldalon Sam Darnold elsősorban Walkerben bízott, aki szorgalmasan gyűjtötte a yardokat.

Kenneth Walker futásaival ment előre a Seahawks

Fotó: ISHIKA SAMANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

11 másodperccel a félidő vége előtt újabb mezőnygólig jutott a Seahawks, Myers újabb pontjaival már 9–0 volt az állás, ami azért volt fontos, mert így egy touchdown kevés lett volna a fordításhoz a Patsnek.

Félidőben Bad Bunny szórakoztatta a közönséget. A half-time show műsorát ITT nézheti meg.

Sokak szerint a Green Day érdemelte volna a félidei show-t: