Amerika egyik legnagyobb sportünnepe a Super Bowl, az amerikaifoci-liga, az NFL nagydöntője. Ezúttal a Levi’s Stadionban gyűltek össze főszereplők Santa Clarában, a San Fracisco 49ers otthonában. Kézenfekvőnek tűnt, hogy a stadiontól alig pár kilométerre felnövő banda, a Green Day nyissa meg a bulit. A zenekar pár örökzöld klasszikusa után érkeztek a csapatok.
Előbb Chris Pratt hollywoodi színész konferálta fel a Seattle Seahawks csapatát, majd Jon Bon Jovi a New England Patriots együttesét. Mindkét csapat szereplése meglepetés a Super Bowlban, de a Pats számított esélytelenebbnek, annak ellenére, hogy korábban hatszor is megnyerte a Vince Lombardi trófeát. A korábbi nagy dinasztiát Bill Belichik és Tom Brady vezette, ezúttal az első évét taposó edző, Mike Vrabel, valamint a fiatal irányító, Drake Maye volt a főszereplő, utóbbi második legfiatalabb irányítóként jutott fináléba a Super Bowlok történelmében.
A Super Bowl a New England szenvedését hozta
A pénzfeldobást a rekordot jelentő, hetedik sikerére hajtó New England nyerte, de átadta a kezdés jogát a Seahawksnak. Sam Darnold vezetésével mezőnygól távolságig jutott a Seattle és Jason Myers nem hibázott, az első három pont a Seahawks neve mellé került. A folytatásban a védelmek domináltak az első negyedben, több pont nem is esett.
A második játékrész elején Kenneth Walker futásaival haladt előre a Seattle, így újabb mezőnygólt tudott elérni Myers révén, így 6–0-ra vezetett a Seahawks. A játék képe ezt követően sem változott sokat, a Pats nem tudott mit kezdeni az ellenfél védelmével, míg a túloldalon Sam Darnold elsősorban Walkerben bízott, aki szorgalmasan gyűjtötte a yardokat.
11 másodperccel a félidő vége előtt újabb mezőnygólig jutott a Seahawks, Myers újabb pontjaival már 9–0 volt az állás, ami azért volt fontos, mert így egy touchdown kevés lett volna a fordításhoz a Patsnek.
Félidőben Bad Bunny szórakoztatta a közönséget. A half-time show műsorát ITT nézheti meg.
Sokak szerint a Green Day érdemelte volna a félidei show-t:
A szünet után sem lett nagy változás a játékban. A New Englandet hamar lezavarta a pályáról a Seahawks, amely majdnem öt percig támadhatott ezt követően, könnyen TD is lehetett volna a drive vége, de ez nem jött össze, Myers viszont megint pontos volt, így immár negyedik mezőnygóljával már 12–0 volt az állás.
Maye megint hamar végzett a pályán, majd Darnoldot sackelte a Pats védelme a meccsen először. Az áttörést ez sem hozta meg, Maye-t a következő play-ben negyedszer is földre vitték, miközben a Patriots az egész meccsen eddig a pontig négy első kísérletet tudott csak kiharcolni.
A harmadik negyed végén jött az igazi dráma, ugyanis Maye kezéből ütötték ki a labdát, a Seahawks a Patriots térfelének közepén szerzett labdát, de ezzel nagyjából véget is ért a negyed, innen kezdhette az utolsó játékrészt a Seattle. Derick Hall ütötte ki a labdát Maye kezéből és Byron Murphy kapcsolt a leggyorsabban, ő vetődött rá a labdára.
A negyedik negyedben a Seahawks megszerezte a meccs első TD-jét, Sam Darnold passza után AJ Barner kapta el a labdát, ezt követően már 19-0-ra vezetett a Seahawks.
A folytatásban Maye húzott elő valamit, óriási TD-passzt adott Mack Hollinsnak, így 19–7-re zárkózott a Patriots, egyben megúszta, hogy első csapatként pont nélkül zárjon egy Super Bowlt.
A Patriots védelme megint tette a dolgát, Maye pedig látszólag kezdett magára találni, de az irányító elkezdett kapkodni, erőltette a hosszú passzt és eladta a labdát 8 és fél perccel a mérkőzés vége előtt. Az eredmény? A Seattle eljutott az end-zone közelébe, Myers pedig újabb, már az ötödik mezőnygólt érte el, 21–7-re lépett el a Seahawks.
Négy és fél perccel a vége előtt eldőlt minden, Witherspoon ütötte ki a labdát Maye kezéből, Nwosu pedig meg sem állt a célterületig, újabb TD-t vitt be a Seahawks, amivel már 29–7-re vezetett. Az utolsó percekben Stevenson elkapása után összehozott még egy TD-t a Patriots, de a kétpontos kísérlet nem sikerült. Több pont végül nem estt, így 29–13-ra nyert a Seattle Seahawks és története során másodszor ért fel az NFL csúcsára.
Mike Macdonald mindössze 38 évesen lett Super Bowl-győztes vezetőedző, míg a meccs MVP-je Kenneth Walker lett.