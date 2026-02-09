Bár Hollywood színe-java tiszteletét tette a Santa Clara-i Levi's Stadiumban a Super Bowlon, a fotósok számára Palvin Barbara volt a nap sztárja. A magyar szupermodell Sophia Graves és Megan Moroney társaságában élvezte a döntőt. Bár férje, Dylan Sprouse is a helyszínen szurkolt, Barbi kisugárzása és stílusa mellett még a legnagyobb filmes legendák is háttérbe szorultak egy-egy pillanatra.

Palvin Barbara, Sophia Graves és Megan Moroney a Raising Cane’s tulajdonosa, Todd Graves vendégeként vesz részt a 60. Super Bowlon a Levi's Stadiumban.

Fotó: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Super Bowl: apa-fia program és zenei óriások

A jubileumi döntőre sokan családi körben érkeztek: Bradley Cooper kislányával, Lea De Seine-nel, Chris Pratt pedig fiával, Jackkel izgulta végig az összecsapást. A színészvilágot olyan nevek képviselték még, mint a legendás Kevin Costner, a közönségkedvenc Pedro Pascal és Jamie Foxx. A zenei szcéna is kitett magáért, hiszen a nézőtéren feltűnt Travis Scott, Cardi B, Becky G és Saweetie is, sőt még a teniszlegenda, Roger Federer is a helyszínen szurkolt.