Bár Hollywood színe-java tiszteletét tette a Santa Clara-i Levi's Stadiumban a Super Bowlon, a fotósok számára Palvin Barbara volt a nap sztárja. A magyar szupermodell Sophia Graves és Megan Moroney társaságában élvezte a döntőt. Bár férje, Dylan Sprouse is a helyszínen szurkolt, Barbi kisugárzása és stílusa mellett még a legnagyobb filmes legendák is háttérbe szorultak egy-egy pillanatra.
Super Bowl: apa-fia program és zenei óriások
A jubileumi döntőre sokan családi körben érkeztek: Bradley Cooper kislányával, Lea De Seine-nel, Chris Pratt pedig fiával, Jackkel izgulta végig az összecsapást. A színészvilágot olyan nevek képviselték még, mint a legendás Kevin Costner, a közönségkedvenc Pedro Pascal és Jamie Foxx. A zenei szcéna is kitett magáért, hiszen a nézőtéren feltűnt Travis Scott, Cardi B, Becky G és Saweetie is, sőt még a teniszlegenda, Roger Federer is a helyszínen szurkolt.
Sima Seattle-diadal a pályán
Ami a mérkőzést illeti, a Seattle Seahawks védelme falat húzott a New England Patriots elé. Az első félidő Jason Myers mezőnygóljairól szólt, majd a második játékrészben Sam Darnold passzaival és egy magabiztos védekezéssel végleg eldőlt a küzdelem. A 29-13-as végeredmény azt jelentette, hogy 2015 után a Seahawks története során másodszor hódította el a Vince Lombardi-trófeát.
