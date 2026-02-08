Live
A tengerentúli profi amerikaifutball-liga kaliforniai nagydöntőjében nemcsak a pályán, hanem azon kívül hatalmas csata várható. A 60. Super Bowl vészesen közeledik, és ezt a New England Patriots és a Seattle Seahawks pomponlányai, másnéven cheerleaderei is átérzik.

Magyar idő szerint hétfő hajnalban indítják útjára a labdát az 60. Super Bowlon, amit 2026-ban a kaliforniai Santa Clarában, a San Francisco 49ers otthonában rendeznek. Az esemény legfőképpen az amerikai-futballról, valamint a híres félidei műsorról a legismertebb, azonban a stadionba kilátogató nézők élményét a két csapat pomponlányai is igyekeznek feldobni.

A New England Patriots gyönyörű ponpomlányai is ott lesznek a Super Bowlon
A New England Patriots gyönyörű pomponlányai is ott lesznek a Super Bowlon
Fotó: www.patriots.com/cheerleaders

Kitesznek magukért a Super Bowl pomponlányai

A New England Patriots Cheerleader-csapatát 1971-ben alapították. Azóta rendszeresen fellépnek a Gillette Stadionban és azon kívül, gyakran külföldön is, a Patriots kabalafigurájával: Pat Patriottal. A csapat évente kiad egy fürdőruha-naptárt is, amely minden évben óriási sikert arat.

A New England Patriots gyönyörű pompomlányai

A játékosokhoz hasonlóan a Seattle Seahawks táncosai is gőzerővel készülnek

Az alakulatnak hivatalos Instagram oldala is van, melyre minden nap kerülnek fel képek a csapattagokról, egyéb kedvcsinálókról.

„Találkozunk az Öbölben” – szól a cheerleaderek posztja.

A Seattle Seahawks táncosai

 

