Magyar idő szerint hétfő hajnalban indítják útjára a labdát az 60. Super Bowlon, amit 2026-ban a kaliforniai Santa Clarában, a San Francisco 49ers otthonában rendeznek. Az esemény legfőképpen az amerikai-futballról, valamint a híres félidei műsorról a legismertebb, azonban a stadionba kilátogató nézők élményét a két csapat pomponlányai is igyekeznek feldobni.

A New England Patriots gyönyörű pomponlányai is ott lesznek a Super Bowlon

Fotó: www.patriots.com/cheerleaders

A New England Patriots Cheerleader-csapatát 1971-ben alapították. Azóta rendszeresen fellépnek a Gillette Stadionban és azon kívül, gyakran külföldön is, a Patriots kabalafigurájával: Pat Patriottal. A csapat évente kiad egy fürdőruha-naptárt is, amely minden évben óriási sikert arat.