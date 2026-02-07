A New England Patriots és a Tampa Bay Buccaneers korábbi klasszisa nem kevesebb, mint 23 szezont húzott le a tengerentúli amerikaifutball-ligában, melynek kérdés nélkül ő a legnagyobb arca. 2022-es visszavonulása után a Fox Sports „leigazolta” szakkommentátornak, majd ötszázalékos résztulajdont szerzett a szintén NFL-ben szereplő Las Vegas Raidersnél. A hétszeres bajnok így a Super Bowl (Santa Clara) helyszínére is elutazott, ahol a újságírók kérdésére azt válaszolta, hogy nem szurkol kifejezetten egyik csapatnak sem.

A hétszeres Super Bowl-győztes Tom Brady a labdarúgó világbajnoki sorsoláson is segédkezett

Fotó: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Tom Brady szurkol a New England Patriotsnak a Super Bowlon?

Brady 2000-ben került be az NFL-be, amikor a New England Patriots kiválasztotta őt a játékosbörze hatodik körében, a többi pedig már történelem. A michigani legenda később húsz évet (a Tampa Bay Buccaneers mezében hármat) húzott le Patsnél, státuszát pedig jól mutatja, hogy szobrot állítottak neki a Gillette Stadionnál. Távozása óta most először jutott Super Bowlba a csapat, Brady azonban még a játékosokat is feldühítette azzal, hogy pártatlan maradt az esemény előtt.

Nincs közöm a harchoz. Jó játékokat, jó passzokat, jó stratégiát és jó döntéseket akarok látni. Nyerjen a legjobb csapat

– fogalmazott Brady, aki a korábbi csapattársait is rendesen kiakasztotta. Csalódását fejezte ki Asante Samuel, Vince Wilfork és Tedy Bruschi is, míg a Patriots jelenlegi sztárja, Robert Spillane „rosszul lett” az elhangzottaktól.

A Pats mezében hat gyűrűt behúzó legenda válasza persze érthető, hiszen kommentátorként dolgozik majd a nagydöntőben, valamint az sem elhanyagolható tényező, hogy személyesen nevezi majd ki a Seattle Seahawks támadóedzőjét, Klint Kubiakot a Raiders főedzőjének.

Tom Brady I am highly I mean highly disappointed in you not rooting for your ex teammate, Mike Vrabel who is about to do something special.



I’m going to fye your ass up one of these mornings. Tag Brady let him know I’m on his ass — Asante Samuel (@pick_six22) February 4, 2026

Rob Gronkowski megvédte harcostársát, majd a szurkolóknak is üzent

„Én nem vagyok Tom. Még nem beszéltem vele, mióta a Patriots bejutott a Super Bowlba, de valószínűleg még mindig úgy akar ott lenni, mint egy csapat irányítója. Én szurkolók a Patsnek. Örülök neki, hogy ismét döntőbe jutottak, hiszen ez felébreszti a régi sérelmeket az ellenfél szurkolóiban” – mondta Gronkowski, aztán hozzátette, hogy 28–24-es Patriots-győzelmet vár Kaliforniában.