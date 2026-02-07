A New England Patriots és a Tampa Bay Buccaneers korábbi klasszisa nem kevesebb, mint 23 szezont húzott le a tengerentúli amerikaifutball-ligában, melynek kérdés nélkül ő a legnagyobb arca. 2022-es visszavonulása után a Fox Sports „leigazolta” szakkommentátornak, majd ötszázalékos résztulajdont szerzett a szintén NFL-ben szereplő Las Vegas Raidersnél. A hétszeres bajnok így a Super Bowl (Santa Clara) helyszínére is elutazott, ahol a újságírók kérdésére azt válaszolta, hogy nem szurkol kifejezetten egyik csapatnak sem.
Tom Brady szurkol a New England Patriotsnak a Super Bowlon?
Brady 2000-ben került be az NFL-be, amikor a New England Patriots kiválasztotta őt a játékosbörze hatodik körében, a többi pedig már történelem. A michigani legenda később húsz évet (a Tampa Bay Buccaneers mezében hármat) húzott le Patsnél, státuszát pedig jól mutatja, hogy szobrot állítottak neki a Gillette Stadionnál. Távozása óta most először jutott Super Bowlba a csapat, Brady azonban még a játékosokat is feldühítette azzal, hogy pártatlan maradt az esemény előtt.
Nincs közöm a harchoz. Jó játékokat, jó passzokat, jó stratégiát és jó döntéseket akarok látni. Nyerjen a legjobb csapat
– fogalmazott Brady, aki a korábbi csapattársait is rendesen kiakasztotta. Csalódását fejezte ki Asante Samuel, Vince Wilfork és Tedy Bruschi is, míg a Patriots jelenlegi sztárja, Robert Spillane „rosszul lett” az elhangzottaktól.
A Pats mezében hat gyűrűt behúzó legenda válasza persze érthető, hiszen kommentátorként dolgozik majd a nagydöntőben, valamint az sem elhanyagolható tényező, hogy személyesen nevezi majd ki a Seattle Seahawks támadóedzőjét, Klint Kubiakot a Raiders főedzőjének.
Rob Gronkowski megvédte harcostársát, majd a szurkolóknak is üzent
„Én nem vagyok Tom. Még nem beszéltem vele, mióta a Patriots bejutott a Super Bowlba, de valószínűleg még mindig úgy akar ott lenni, mint egy csapat irányítója. Én szurkolók a Patsnek. Örülök neki, hogy ismét döntőbe jutottak, hiszen ez felébreszti a régi sérelmeket az ellenfél szurkolóiban” – mondta Gronkowski, aztán hozzátette, hogy 28–24-es Patriots-győzelmet vár Kaliforniában.
A 60. Super Bowlt magyar idő szerint vasárnap éjszaka lesz majd.
