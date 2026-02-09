Magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezték a profi amerikaifutball-liga (NFL) 2026-os döntőjét. A Santa Clarában megrendezett 60. Super Bowl sokáig a kemény védelmekről szólt, végül a Seattle Seahawks 29-13-ra nyert a New England Patriots ellen, ezzel másodszor lett az NFL-bajnoka. A Super Bowl azonban már hosszú ideje nem csak a mérkőzésről szól. Ezúttal a halftime show fellépője Puerto Rico sztárja, Bad Bunny volt – polgári neve Benito Antonio Martínez Ocasio –, aki 2025-ben letarolta a zeneipart latin dalaival. A pop és latin zenei sztár mellett nagy meglepetésre Lady Gaga is feltűnt a színpadon. De mit szólt ehhez Donald Trump?

Bad Bunny (a kocsi tetején) nagy show-t csapott a Super Bowl szünetében, Donald Trump azonban kritikus volt Fotó: KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump megszólalt a Super Bowl döntője után

Különleges volt az idei félidei show. A spanyol ajkú Bad Bunny nem angolul énekel, népszerűségét ez viszont nem hátráltatja, 2025-ben Grammy-díjat is nyert. Bad Bunnyt Spotify-on havonta 90 millióan hallgatják, a 2025-ös albuma pedig minden előzetes várakozást túlszárnyalt, több dala már a milliárdos lejátszást is elérte.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke nem volt a helyszínen, és Truth Social oldalán élesen kritizálta a produkciót.

A Super Bowl félidei műsora borzalmas volt, a valaha volt egyik legrosszabb! Senki nem érti egy szavát sem ennek a fickónak, és a tánc is gusztustalan, főleg fiatal gyerekeknek, akik ezt nézik Amerika-szerte és az egész világon. Ez a »show« egy »arculcsapás« az országunknak.

Trump hozzátette, a produkció semmiben nem volt inspiráló, de várhatóan kedvező kritikákat kap majd a „fake news médiától”, amely szerinte „nincs tisztában azzal, mi történik a világban”.

Bad Bunny az előadása közben az egység fontosságára hívta fel a figyelmet. – Isten áldja Amerikát, legyen az Chile vagy Argentína – mondta a zenész, miközben felsorolt ​​több mint 20 észak- és dél-amerikai nemzetet, és sokuk zászlaját is felmutatta a stadionban.