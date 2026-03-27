Oneil Cruz nem a remek teljesítménye miatt került a figyelem középpontjába a Mets elleni mérkőzésen, a dominikai baseballosból gyakorlatilag internetes mém vált az elképesztő hibáinak köszönhetően.

A dominikai baseballos, Oneil Cruz nevetségessé tette magát

A Pittsburgh baseballjátékosán röhög a világ

Elsőként Brett Baty ütése után volt képtelen elkapni a levegőben repülő labdát Cruz, így a hibájának köszönhetően a Mets 4-2-es vezetésre tett szert. Ez a baki minden bizonnyal megviselte a Pittsburgh centerét, mert nem sokkal később újra melléfogott, egy még könnyebbnek tűnő labdát vétett el látványosan.

Az interneten Cruz azonnal mémmé vált, a kommentelők szédszedték a kétbalkezes baseballost. „Sose fog rájönni, hogyan kell űzni ezt a sportágat” –írta gúnyosan egy szurkoló.

„Vegyél fel napszemüveget!”

– kapta a „kedves” jótanácsot a játékos, akit mintha tényleg a napsütés zavart volna meg.

ONeil Cruz with two of the worst plays you'll see from a center fielder on back-to-back pitchers



Horrendous start to the season pic.twitter.com/Fjbt2LwSYh — Baseball Quotes (@BaseballQuotes1) March 26, 2026

A 11-7-re elbukott mérkőzés után Cruz valóban a napsütésre fogta a hibáit.

„Ma nagyon kellemetlen volt, hogy a nap pont az arcomba sütött – mindent megtettem, de nehéz volt”

– védekezett a Pirates játékosa.