A Pittsburgh Pirates játékosán nevet a világ. Oneil Cruz elképesztő bénázást mutatott be a New York Mets elleni meccsen, a dominikai baseballos kétszer is egészen amatőr hibát vétett.

Oneil Cruz nem a remek teljesítménye miatt került a figyelem középpontjába a Mets elleni mérkőzésen, a dominikai baseballosból gyakorlatilag internetes mém vált az elképesztő hibáinak köszönhetően.

A dominikai baseballos, Oneil Cruz nevetségessé tette magát
A dominikai baseballos, Oneil Cruz nevetségessé tette magát
Fotó: GORDON DONOVAN / NurPhoto

A Pittsburgh baseballjátékosán röhög a világ

Elsőként Brett Baty ütése után volt képtelen elkapni a levegőben repülő labdát Cruz, így a hibájának köszönhetően a Mets 4-2-es vezetésre tett szert. Ez a baki minden bizonnyal megviselte a Pittsburgh centerét, mert nem sokkal később újra melléfogott, egy még könnyebbnek tűnő labdát vétett el látványosan.

Az interneten Cruz azonnal mémmé vált, a kommentelők szédszedték a kétbalkezes baseballost. „Sose fog rájönni, hogyan kell űzni ezt a sportágat” –írta gúnyosan egy szurkoló. 

„Vegyél fel napszemüveget!” 

– kapta a „kedves” jótanácsot a játékos, akit mintha tényleg a napsütés zavart volna meg. 

A 11-7-re elbukott mérkőzés után Cruz valóban a napsütésre fogta a hibáit. 

„Ma nagyon kellemetlen volt, hogy a nap pont az arcomba sütött – mindent megtettem, de nehéz volt” 

– védekezett a Pirates játékosa.

