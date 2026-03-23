A Minnesota Timberwolves 102-92-re győzött a Boston Celtics ellen az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján, ezzel két évtizedes nyeretlenségi sorozatot zárt le a tizenhétszeres bajnok otthonában. A vendégcsapat hőse a gyerekként lakástűzből menekülő és egy szörnyű családi tragédiát túlélő Bones Hyland lett, aki 23 pontja mellett egy kulcsfontosságú triplát is bedobott a meccs végjátékában.

A Minnesota Timberwolves nemcsak egy mérkőzést nyert meg Bostonban az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA), hanem egy hosszú, már-már átokként nehezedő sorozatot tört meg. A Timberwolves tíz ponttal győzte le a Celticset, ezzel 2005 után először diadalmaskodott a bostoni arénában – és ebben kulcsszerepet játszott egy játékos, akinek története messze túlmutat a kosárlabdán. A gyerekként lakástűzből menekülő, a nagymamáját elvesztő Bones Hyland hős lett a TD Gardenben.

A gyerekként lakástűzből menekülő Bones Hyland remekelt a Boston otthonában
Fotó: WINSLOW TOWNSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bones Hyland lett a Timberwolves hőse

Bones Hyland 23 ponttal vezette csapatát, és a hajrában dobott kulcsfontosságú triplájával végleg a Minnesota javára billentette a mérkőzést. A vendégek 81-80-as hátrányban voltak, amikor Hyland a jobb sarokból betalált, ezzel olyan lendületet adva csapatának, amelyet a Celtics már nem tudott megállítani.

A Wolves sikeréhez Jaden McDaniels 19, Ayo Dosunmu 17 ponttal járult hozzá, míg Rudy Gobert a palánk alatt dominált 14 lepattanóval. A bostoniaknál Jaylen Brown 29 pontig jutott, de ez sem volt elég a négymeccses győzelmi sorozatuk folytatásához. A sikertörténet igazi súlyát azonban Hyland személyes múltja adja. A hátvéd 2018-ban, még középiskolásként élte át, hogy családi házuk kigyulladt

A lángok elől menekülve ki kellett ugrania a második emeleti ablakból, miközben a tűz gyorsan elterjedt az épületben. A tragédiában elveszítette nagymamáját és egy fiatal unokatestvérét, ő maga pedig súlyos térdsérülést szenvedett, amely kis híján véget vetett kosárlabdakarrierjének.

Hyland azonban visszatért – és most már az NBA-ben írja tovább a történetét. Bostonban nemcsak pontokat szerzett, hanem vezérré lépett elő: amikor a legnagyobb szükség volt rá, vállára vette a csapatot, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a Timberwolves megtörje húszéves rossz sorozatát.



 

 

