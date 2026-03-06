Dillon Brooks számára valóságos hullámvasút volt a 2025-2026-os idény eleje, hiszen ő is része volt annak a cserének, amely során az NBA egyik legjobbja, Kevin Durant a Houston Rocketshez került. Brooks így két szezont követően hagyta el a Rocketset, jelenleg pedig a Phoenix Suns mezét hordja, amelyben pályafutása eddig legjobb számait produkálja. A 30 éves bedobó közel 21 pontot átlagol mérkőzéseként, azonban nemrégiben megsérült, pénteken pedig ittas vezetés miatt került be a hírekbe.

Dillon Brookst ittas vezetés miatt vették őrizetbe

Fotó: KELSEY GRANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ittas vezetés miatt tartóztatták le a Suns erősségét

A TMZ Sports pénteken számolt be a hírről, miszerint a Phoenix Suns játékosát ittas vezetést gyanúja miatt letartóztatták. Az eset helyi idő szerint hajnali 1 körül történt, amikor Brooks közlekedési szabálysértést követett el, a rendőrség pedig ittas vezetés gyanúja miatt őrizetbe vette. Később Scottsdale-ben a városi börtönbe szállították, ahonnan pár óra múlva szabadon távozhatott.

Az említett lap hozzáteszi, hogy információik szerint Brooks az eljárás alatt végig tisztelettudó és együttműködő volt.

Tudatában vagyunk a Dillon Brooksot érintő helyzetnek, és további információkat gyűjtünk. Jelenleg nincs további kommentárunk – áll a Suns közleményében.

🚨 EXCLUSIVE: Phoenix Suns' Dillon Brooks was arrested for DUI in Scottsdale.



Details: https://t.co/7T3hlRFggy pic.twitter.com/WZ6yyaAEUR — TMZ (@TMZ) March 6, 2026

Brookst széles körökben az NBA egyik botrányhősének tartják, 2017-es érkezése óta rengeteg technikai faultot és kiállítást hozott már össze. Legemlékezetesebb pillanata, amikor LeBron Jamest hozta ki a sodrából, de Brooks minden mérkőzésén igyekszik felhívni magára a figyelmet.

A 30 éves játékos jelenleg sérüléséből lábadozik, miután február végén, az Orlando Magic elleni alapszakasz-mérkőzésen eltört a keze. A Suns a Chicago Bullst is nélküle fogadta, s bár Brooks a helyszínen szurkolt csapattársainak, a győzelemhez ez kevés volt. Csapata jelenleg 35-27-es mutatóval a hetedik helyen áll Nyugaton, és mindössze két győzelemre van a biztos rájátszást érő helyektől.