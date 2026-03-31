A profi kosárlabdázó a ligát is hibáztatta, hogy népszerűsíti a Pride-hónapot, a Chicago Bulls pedig kidobta a problémás játékos hírében álló Jaden Ivey-t – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. A vallásos nézeteiről ismert kosárlabdázó korábban sokszor beszélt a Jézus Krisztus iránti elköteleződéséről is.

Jaden Ivey már a Detroit Pistons játékosaként is Jézus Krisztus követője volt. Fotó: THEARON W. HENDERSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jézus Krisztus született újjá benne

Ivey az elmúlt héten többször is indított élő adásokat az Instagram-oldalán, és legalább három hosszú videót tett közzé azóta, hogy a csapat múlt csütörtökön sérülés miatt az idény hátralévő részében már nem számít rá. A kosárlabdázó hétfő reggel az NBA-t is bírálta amiatt, hogy népszerűsíti a Pride-hónapot, mondván, az „igazságtalanságot” ünnepli a liga.

– A világ ugye az LMBTQ-t hirdeti, igaz? A Pride-hónapot hirdetik, és az NBA is. Az egész világnak mutatják. Azt mondják: »Csatlakozz hozzánk a Pride-hónaphoz, hogy ünnepeljük az igazságtalanságot. Ezt kiírják a plakátokra és kiteszik az utcákra – mondta a játékos. Egy másik hétfő esti élő adásban Ivey azt kérdőjelezte meg, miért engedték el, mielőtt ismét hosszan beszélt volna a vallásról. A kosaras nem érti, hogy miért káros a viselkedése a csapat szempontjából. Február 19-én a Raptors elleni találkozón Ivey sem játszott egy edzői döntés miatt, s pályafutása során először fordult elő vele, hogy egészségesként maradt ki a keretből. Azon az estén a meccs után az öltözőben újságíróknak azt mondta, hogy már nem ugyanaz a játékos, mint régen.

A régi Jaden Ivey meghalt. Jézusban élek tovább, bármi is legyen a kosárlabda-karrieremmel

– mondta Ivey, aki már Detroitban is többször nyíltan beszélt a vallásáról, de Chicagóban ezek a hangok még inkább felerősödtek. Állítólag ez többeket zavart, az ESPN forrásai szerint sokan „prédikálónak” tartották őt az öltözőben. A közösségi médiás élőzései gyakran közel egy órán át tartottak, és sokféle témát érintettek, többek között saját depressziós időszakait, a vallás megtalálását, a „gonosz” dalszövegeket, a katolicizmus-ellenségeit, az abortuszt, valamint azt is, hogy mennyire szereti az almás pitét.