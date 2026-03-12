A Denver Nuggets szerb centere, Nikola Jokics a Houston Rockets elleni 129–93-as kiütéses győzelem során is tripla-duplát jegyzett, miközben a palánk alatt szó szerint szétkarmolták.

Jokics ezúttal is remekelt, pedig mindent bevetettek ellene

Fotó: JAMIE SCHWABEROW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jokics: szerb szörnyeteg a palánk alatt

Jokics ezúttal nem a pontgyártásra helyezte a hangsúlyt – arra ott voltak a társai –, inkább karmesterként irányította csapatát. A szerb klasszis 16 ponttal, 13 gólpasszal és 12 lepattanóval zárta az estét, ami már a 25. tripla-duplája volt a szezonban.

A mérkőzés végére azonban ismét látványos „harci sérülésekkel” hagyta el a pályát. A houstoni védők a palánk alatt folyamatosan rángatták és karmolták, így a Nuggets centere vérző karokkal fejezte be az összecsapást.

Mikor fújnak végre a bírók?

Az NBA-ben és a szerb sajtóban is visszatérő téma, hogy Jokics ellen sokszor rendkívül keményen védekeznek, miközben a játékvezetők ritkán fújnak szabálytalanságot. A Houston ellen is többször látni lehetett, hogy a szerb center mutatja a bíróknak a friss karmolásokat a karján, a síp azonban sokszor néma maradt.

A „Joker” becenevű klasszis azonban láthatóan már megszokta ezt. Úgy tűnik, elfogadta, hogy egy-egy meccs után úgy néz ki a karja, mintha egy éhes vadmacskával zárták volna össze egy ketrecbe – számára ez csak a munka része.

Jokics számára egy-egy vérző karmolások egyáltalán nem újdonság. A szerb center már évekkel ezelőtt viccelődött azzal, hogy „vezeti a ligát karmolásokban”, és egy ESPN-interjúban azt mondta: mindig vérzik, de már megszokta. Akkor még azt is megígérte, hogy a következő szezonban karvédőt fog majd bevetni, hogy elkerülje a sebeket. Persze, azóta azonban semmi sem változott, a denveri sztár továbbra is fedetlen karokkal harcol a palánk alatt.

A Rocketsnek esélye sem volt

A Nuggets már a mérkőzés közepére eldöntötte az összecsapást. A denveriek végül 36 pontos különbséggel győztek, miközben Jamal Murray 30 ponttal segítette a csapatot.