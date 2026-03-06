A 41 éves LeBron James az első negyedben megszerezte pályafutása 15 838. mezőnykosarát, ezzel megelőzte Kareem Abdul-Jabbart, és az NBA alapszakaszának örökrangsorában az élre állt ebben a kategóriában.

LeBron James rekordot döntött, mégis kikapott a Lakers

Fotó: CHRIS SWANN/CLARKSON CREATIVE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A rekorddöntés azonban nem hozott fordulatot a mérkőzésen. A Denver végig vezetett, már a nyitónegyedben 16–3-mal kezdett, és bár a Lakers többször is felzárkózott, a vezetést nem tudta átvenni. James 16 pontig jutott, de ez sem volt elég a denveri győzelem megakadályozásához.

LeBron James megsérült, visszatért, a Lakers kikapott

A hajrá különösen keserűre sikerült a Lakers sztárja számára. Jamesnek egy betörés utáni ziccer során megsérült a bal könyöke, amikor négy perccel a vége előtt 110–106-ra felhozta csapatát, emiatt rövid időre le is kellett mennie a pályáról. Később, 2:05-tel a vége előtt még visszatért, de a Lakers már nem tudta átvenni a vezetést, Luka Dončić 27 pontja is kevés volt.

A Nuggetsnél Jamal Murray és Nikola Jokics egyaránt 28 pontot szerzett, utóbbi tripla duplával zárt, hiszen 12 lepattanót is begyűjtött, és kiosztott 13 asszisztot.

Wembanyama remekelt, Curry nélkül nyert a Warriors

A nap további fontos történései közül kiemelkedett Victor Wembanyama teljesítménye: a San Antonio Spurs francia klasszisa 38 ponttal, 16 lepattanóval és 5 blokkal vezette 121–106-os győzelemre a Detroittal szemben csapatát, amely egy pillanatig sem volt hátrányban.

Houstonban sem játszott a Warriors ikonja: Stephen Curry február végi bokasérülése óta immár a hetedik egymást követő mérkőzését hagyta ki, így a vendégeknek újra meg kellett tanulniuk a vezérük nélkül nyerni, de sikerült. A Golden State 115–113-ra győzött hosszabbítás után a Rockets otthonában. A vendégeknél Brandin Podziemski 26, De’Anthony Melton 23 pontot dobott.

NBA, alapszakasz, eredmények:

Orlando Magic – Dallas Mavericks 115–114

Washington Wizards – Utah Jazz 112–122

Houston Rockets – Golden State Warriors 113–115 (hosszabbítás után)

Miami Heat – Brooklyn Nets 126–110

Minnesota Timberwolves – Toronto Raptors 115–107

San Antonio Spurs – Detroit Pistons 121–106

Phoenix Suns – Chicago Bulls 103–105

Denver Nuggets – Los Angeles Lakers 120–113

Sacramento Kings – New Orleans Pelicans 123–133