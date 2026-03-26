Nem ez volt az első alkalom, hogy Caitlin Clark csapatfotósként dolgozott egy profi kosárlabdameccsen. A 2025-ös idényben sérülések sorozata miatt a világ egyik legjobb női játékosa mindössze 13 mérkőzésen szerepelt. Mivel nem tudott a pályán segíteni a csapattársainak, kamerát ragadott, és a partvonal mellől támogatta őket. Pont mint csütörtök hajnalban a Los Angeles Lakers–Indiana Pacers mérkőzésen, ahol LeBron James játékát is lencsevégre kapta.

A világ egyik legjobb női kosárlabdázója, Caitlin Clark fotós lett, az Indiana Pacers csapatát fényképezte LeBron Jamesék ellen

Fotó: ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Caitlin Clark a pálya szélén fényképezte LeBron Jameséket

A Los Angeles Lakers elleni meccsen a női profiligában szereplő Indiana Fever sztárja, Caitlin Clark egy új szerepben tűnt fel, a világ egyik legjobb játékosa a pálya szélén fotózott, rengeteg képet készített LeBron Jamesről. A kiváló hátvéd jelenléte sem tudott lendületet adni a hazaiaknak, a vendégek ellenállhatatlanok voltak. Luka Doncic 43 pontot szerzett, mellette Austin Reaves 25 pontot, LeBron James 23-at, Jaxson Hayes pedig 21 pontot és 10 lepattanót tett be a közösbe. A Pacers részéről Pascal Siakam 20, Jay Huff 18 pontot dobott. TJ McConnell a kispadról beszállva 17 pontot szerzett, Andrew Nembhard pedig karriercsúcsot jelentő 19 gólpasszt adott 14 dobott pontja mellett.

A Pacers története egyik legrosszabb idényét zárhatja idén, bár hétfőn megszakította 16 vereségből álló sorozatát, amikor legyőzte az Orlando Magicet. A korábbi klubrekord 13 egymást követő vereség volt decemberben és januárban. A csapat lejtmenetében nagy szerepet játszik, hogy a sérült Tyrese Haliburton nem lépett pályára a jelenlegi szezonban. Az irányító Achilles-ín szakadást szenvedett a Pacers tavalyi NBA-döntőjében az Oklahoma City elleni 7. meccsen elvesztett mérkőzésen, azóta abból a sérüléséből lábadozik.