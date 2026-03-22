A Los Angeles Lakers 41 éves legendája, LeBron James az Orlando Magic otthonában 105-104-re megnyert találkozón Robert Parish rekordját adta át a múltnak, aki 1976 és 1997 között négy csapat színeiben szerepelt.
LeBron James újabb rekordot döntött, Michael Jordant is megelőzték
Az NBA történetének legeredményesebb játékosa 12 ponttal, hat lepattanóval, négy gólpasszal és három labdaszerzéssel vette ki a részét csapata sikeréből, a meccs hőse pedig Luke Kennard volt, aki 0.6 másodperccel a végső dudaszó előtt dobta a gyűrűbe a győzelmet jelentő hárompontost, mellyel a kaliforniai együttes megerősítette harmadik helyét az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság nyugati főcsoportjában.
„Nem szerepelt a listámon, amit el akartam érni” – mondta a meccset követően a négyszeres bajnok James, aki 2003. október 29-én debütált az NBA-ben, melynek jelenlegi játékosai közül 79-en még meg sem születtek akkor.
Hasonlóan fontos mérföldkőhöz érkezett Kevin Durant, a Houston Rockets sztárja, aki a Miami Heat 123-122-es legyőzése alkalmával Michael Jordant megelőzve feljött az ötödik helyre minden idők legtöbb pontot szerző játékosainak rangsorában. A 37 éves sztár 27 ponttal járult hozzá csapata sikeréhez, és a negyedik negyedben dobott hárompontosával előzte meg a pályafutása során 32 292 pontig jutott Jordant – írja az MTI.
„Még négy van hátra” – mondta viccelődve Durant arra utalva, hogy az NBA pontlistáján még Kobe Bryant, Karl Malone, Kareem Abdul-Jabbar és LeBron James áll előtte.
