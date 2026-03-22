LeBron James pályafutása 1612. mérkőzésén lépett pályára az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) alapszakaszában, amivel újabb csúcsot állított fel.

A Los Angeles Lakers 41 éves legendája, LeBron James az Orlando Magic otthonában 105-104-re megnyert találkozón Robert Parish rekordját adta át a múltnak, aki 1976 és 1997 között négy csapat színeiben szerepelt. 

Alig maradt olyan NBA-rekord, amit LeBron James még ne döntött volna meg
Alig maradt olyan NBA-rekord, amit LeBron James még ne döntött volna meg
Fotó: JULIO AGUILAR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

LeBron James újabb rekordot döntött, Michael Jordant is megelőzték

Az NBA történetének legeredményesebb játékosa 12 ponttal, hat lepattanóval, négy gólpasszal és három labdaszerzéssel vette ki a részét csapata sikeréből, a meccs hőse pedig Luke Kennard volt, aki 0.6 másodperccel a végső dudaszó előtt dobta a gyűrűbe a győzelmet jelentő hárompontost, mellyel a kaliforniai együttes megerősítette harmadik helyét az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság nyugati főcsoportjában.

„Nem szerepelt a listámon, amit el akartam érni” – mondta a meccset követően a négyszeres bajnok James, aki 2003. október 29-én debütált az NBA-ben, melynek jelenlegi játékosai közül 79-en még meg sem születtek akkor.

Hasonlóan fontos mérföldkőhöz érkezett Kevin Durant, a Houston Rockets sztárja, aki a Miami Heat 123-122-es legyőzése alkalmával Michael Jordant megelőzve feljött az ötödik helyre minden idők legtöbb pontot szerző játékosainak rangsorában. A 37 éves sztár 27 ponttal járult hozzá csapata sikeréhez, és a negyedik negyedben dobott hárompontosával előzte meg a pályafutása során 32 292 pontig jutott Jordant – írja az MTI.

„Még négy van hátra” – mondta viccelődve Durant arra utalva, hogy az NBA pontlistáján még Kobe Bryant, Karl Malone, Kareem Abdul-Jabbar és LeBron James áll előtte.

