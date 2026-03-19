Az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) címvédője, az Oklamoha City Thunder sorozatban tizenegyedik győzelmét aratta az alapszakaszban, miután a legutóbbi játéknapon a Brooklyn Nets otthonában is nyert 121-92-re.

Alex Caruso meghatározó játékosa az NBA címvédőjének

Szürreális jelenet az NBA-ben

Az Oklahoma City Thunder már az együttes legutóbbi, Orlando Magic elleni győzelmével biztosította helyét a rájátszásban, a bajnoki címvédő 113-108-as győzelmet aratott idegenben. A sikerből Alex Caruso két ponttal és nyolc lepattanóval vette ki a részét, ráadásul az ő nevéhez fűződött a mérkőzés, de talán az eddigi szezon egyik legfurcsább jelenete.

Caruso egy védekezés során lépett ki a saját cipőjéből, majd a kezébe vette, és gyakorlatilag azzal blokkolta Tristan da Silva próbálkozását. Az internetre felkerült videókon jól látszódik, hogy a 32 éves bedobó a cipőjével hosszabbította meg a kezét, ezért is érhette el a labdát.

A szürreális jelenetet sikeres mezőnygóllal és technikai hibával büntette a játékvezetés, bár való igaz, ilyet az elmúlt tíz évben biztosan nem láthattunk.

Őszintén szólva fogalmam sem volt, hogy milyen ítéletet fognak hozni. Nem tudtam, hogy goaltending és technikai hiba lesz belőle. Ha tudtam volna, valószínűleg nem tettem volna meg. Mert ez így egy automatikus kosár lett, és ő még a gyűrű fölé sem emelte a labdát. Amint a kezembe vettem a cipőt, eszembe jutott, hogy használjam”

− fogalmazott az öltözőben Caruso, aki közel hét pontot átlagol a 2025-2026-os idény során, ám vitathatatlan érdemei vannak abban, hogy az OKC az előző szezonban bajnoki címet ünnepelhetett.