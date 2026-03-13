A Hawks 108-97-es győzelmével véget ért NBA-meccs legérdekesebb jelenetét az operatőr és a női játékvezető, Sha'Rae Mitchell szolgáltatta.

Az NBA női játékvezetője, Sha'Rae Mitchell pórul járt a Hawks-Nets meccsen

Fotó: TIM WARNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bizarr jelenet az NBA-meccsen

A negyedik negyedben történt a furcsa jelenet – a felvétel azóta futótűzként terjed az interneten –, a bírónő hatalmas lendülettel ütközött neki a vélhetően rossz helyen álldogáló operatőr termetes kamerájának. A fájdalmas baleset után Mitchell szúrós szemmel nézett a kollégára és indulatosan mutogatott felé, holott ő sem nézett maga elé, amikor a pálya szélén futott.

NBA ref Sha'Rae Mitchell WENT DOWN with an injury after hitting her head on a camera operator 😳



She was able to stay in the game 🙏 pic.twitter.com/jHLHvm0t7R — Bleacher Report (@BleacherReport) March 13, 2026

A pórul járt játékvezető az oldalvonal mellett fogta a fejét, a kameraman azonban meg sem rezzent az ütközéstől. Mitchell végül össze tudta szedni magát, és folytatni tudta a munkáját a mérkőzésen, ám legközelebb minden bizonnyal jobban körülnéz majd, hogy elkerülje a hasonló kellemetlenséget.