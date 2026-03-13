A Hawks 108-97-es győzelmével véget ért NBA-meccs legérdekesebb jelenetét az operatőr és a női játékvezető, Sha'Rae Mitchell szolgáltatta.
Bizarr jelenet az NBA-meccsen
A negyedik negyedben történt a furcsa jelenet – a felvétel azóta futótűzként terjed az interneten –, a bírónő hatalmas lendülettel ütközött neki a vélhetően rossz helyen álldogáló operatőr termetes kamerájának. A fájdalmas baleset után Mitchell szúrós szemmel nézett a kollégára és indulatosan mutogatott felé, holott ő sem nézett maga elé, amikor a pálya szélén futott.
A pórul járt játékvezető az oldalvonal mellett fogta a fejét, a kameraman azonban meg sem rezzent az ütközéstől. Mitchell végül össze tudta szedni magát, és folytatni tudta a munkáját a mérkőzésen, ám legközelebb minden bizonnyal jobban körülnéz majd, hogy elkerülje a hasonló kellemetlenséget.
- Kapcsolódó cikkek