A döntés értelmében a liga képviselői megkezdhetik az NBA esetleges bővítésének feltérképezését, a várakozások szerint pedig a két érintett város Seattle és Las Vegas lehet.

A ligaelnöke Adam Silver jelentette be, hogy két új csapattal bővülhet az NBA

Előbbiben Supersonics néven 2008-ig volt csapat, ám mivel a klub nem tudott megegyezni a várossal egy új csarnok építéséről, Oklahoma Citybe költözött. A kaszinóiról híres nevadai Las Vegasnak korábban még nem volt NBA-együttese, de az amerikaifutball- (NFL) és a jégkorongligában (NHL) már érdekelt.

Két új csapat érkezhet az NBA-be

A várakozások szerint az újonnan csatlakozni kívánó együtteseknek 7-10 milliárd dollár közötti összeget kell majd fizetniük, s a 2028/29-es szezontól szerepelhetnek majd a jelenleg 30 csapatos ligában, amelynek legutóbb 2004-ben a Charlotte Bobcats révén lett új csapata.

„A mai döntés után izgatottan várjuk a következő lépést” –idézi az MTI Adam Silver ligaelnök közleményét.