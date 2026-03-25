Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 779,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -164,3 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Két új csapattal bővülhet az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) mezőnye, mivel a liga ügyvezető testülete szerdai szavazásán áldását adta erre. Legutóbb 2004-ben a Charlotte Bobcats révén lett új csapata az NBA-nek.

A döntés értelmében a liga képviselői megkezdhetik az NBA esetleges bővítésének feltérképezését, a várakozások szerint pedig a két érintett város Seattle és Las Vegas lehet.

LAS VEGAS, NEVADA - DECEMBER 16: NBA Commissioner Adam Silver speaks during a news conference before the championship game of the Emirates NBA Cup between the San Antonio Spurs and the New York Knicks at T-Mobile Arena on December 16, 2025 in Las Vegas, Nevada. The Knicks defeated the Spurs 124-113.
A ligaelnöke Adam Silver jelentette be, hogy két új csapattal bővülhet az NBA
Fotó: Ethan Miller/Getty Images/AFP

Előbbiben Supersonics néven 2008-ig volt csapat, ám mivel a klub nem tudott megegyezni a várossal egy új csarnok építéséről, Oklahoma Citybe költözött. A kaszinóiról híres nevadai Las Vegasnak korábban még nem volt NBA-együttese, de az amerikaifutball- (NFL) és a jégkorongligában (NHL) már érdekelt.

A várakozások szerint az újonnan csatlakozni kívánó együtteseknek 7-10 milliárd dollár közötti összeget kell majd fizetniük, s a 2028/29-es szezontól szerepelhetnek majd a jelenleg 30 csapatos ligában, amelynek legutóbb 2004-ben a Charlotte Bobcats révén lett új csapata.

„A mai döntés után izgatottan várjuk a következő lépést” –idézi az MTI Adam Silver ligaelnök közleményét

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!