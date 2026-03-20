LeBron James, Luka Doncic és Austin Reaves – akik összesen 84 pontot dobtak szerdán a Houston elleni győzelem alkalmával – játéka is bizonytalan volt még órákkal a kezdés előtt, ennek ellenére a háromszoros olimpiai bajnok és a szlovén válogatott klasszis is történelmet írt az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA). A Los Angeles Lakers 41 éves sztárja korábbi csapata, a Miami Heat otthonában érte be az örökrangsort közel 30 éve vezető Robert Parish-t, a Boston Celtics legendás játékosát, 1611 NBA-meccsel most közösen tartják a csúcsot. James remek játékkal tette emlékezetessé az estét, melyen 19 pontot és 15 lepattanót szerzett, illetve 10 gólpasszt adott.

A háromszoros olimpiai és négyszeres NBA-bajnok kosárlabdasztár szinte már minden rekordot birtokol a ligában: többek között ő játszott a legtöbb, 23 szezonban, 22 All-Star-szereplése is csúcs, ahogy az is egyedülálló, hogy sorozatban 1297 alapszakaszmeccsen szerzett legalább tíz pontot.

A miami este ugyanakkor nem csupán LeBron Jamesről szólt, mivel kaliforniai csapattársa, a szlovén Luka Doncic 60 pontot szerzett a mérkőzésen, amivel a hazai szurkolók elismerését is kivívta, akik „MVP, MVP” rigmussal éltették a meccs hajrájában.

Doncic 60 pontja történelminek nevezhető, mivel korábban senki nem tudott ennyi pontot szerezni egy meccsen a Miami ellen, egyúttal közel tíz éve, 2016. április 13. óta ő az első Lakers-játékos, aki 60 pontig jutott egy meccsen. Akkor – a 2020 januárjában elhunyt – Kobe Bryant ért el 60-at karrierje utolsó összecsapásán.

