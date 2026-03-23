A 20 éves kanadai center, Olivier Rioux a Prairie View A&M elleni 114–55-ös győzelem hajrájában kapott lehetőséget a Florida kosárlabdacsapatában.
Mitől lett olyan híres Olivier Rioux?
Rioux magassága 7 láb 9 hüvelyk, ami körülbelül 2,36 méter, így amikor belépett a pályára, a közönség és az ellenfél is láthatóan döbbenten reagált.
Egyik legemlékezetesebb jelenet az volt, amikor
a Prairie View A&M játékosa, Hassane Diallo (magassága 6 láb 8 hüvelyk, azaz kb. 2,03 méter) szemmel láthatóan „kicsinek” tűnt Rioux mellett. A jelenet pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát.
Rioux a szezon során eddig kevesebb játékidőt kapott, mivel még folyamatosan fejlődik, de a floridai szurkolók már így is kedvencként kezelik. Amikor nagy előnyben vannak, a közönség rendszeresen skandálja a nevét, abban reménykedve, hogy a fiatal center pályára lép.
Ezúttal a hajrában, körülbelül két perccel a vége előtt érkezett, és nem is okozott csalódást: egy támadólepattanót követően zsákolással szerezte meg első NCAA-tornás pontjait, ami extázisba hozta a közönséget. Ezt követően az „Oli! Oli!” skandálás visszhangzott az arénában.
A Florida győzelme is történelmi volt: a 59 pontos különbség az NCAA-történelem második legnagyobb különbségű győzelmei közé tartozik.
A meccs közben a Prairie View A&M edzőjét, Byron Smith-t a TNT közvetítésben arról kérdezték, mi kellene a Florida megállításához, mire csak annyit mondott: Szükségünk
lenne egy kis isteni segítségre.”
Ez azonban nem érkezett meg, a címvédő Florida pedig magabiztosan jutott a következő körbe.
Az első kiemelt Florida Gators vasárnap a kilencedik kiemelt Iowa ellen folytatja a tornát, és a szurkolók abban bíznak, hogy Rioux ismét lehetőséget kap.