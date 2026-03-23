Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Panyi Szabolcs elismerte: ő hallható a kiszivárgott hangfelvételen

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 671,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -76,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,8 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ilyet sem gyakran látni. A 2,36 méteres óriás, Olivier Rioux teljesen elhomályosította ellenfelét az NCAA-ben. A March Madness egyik legemlékezetesebb pillanatát hozta a Florida Gators legutóbbi mérkőzése, amikor a kosárlabda történetének egyik legmagasabb egyetemi játékosa, Olivier Rioux pályára lépett, és szó szerint eltörpítette a 2,03 méteres ellenfelét.

A 20 éves kanadai center, Olivier Rioux a Prairie View A&M elleni 114–55-ös győzelem hajrájában kapott lehetőséget a Florida kosárlabdacsapatában.

Vírusvideó lett a 2,36 méteres kosárszörnyből, Olivier Rioux-ból
Vírusvideó lett a 2,36 méteres kosárszörnyből, Olivier Rioux-ból
Fotó: MIKE CARLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mitől lett olyan híres Olivier Rioux?

Rioux magassága 7 láb 9 hüvelyk, ami körülbelül 2,36 méter, így amikor belépett a pályára, a közönség és az ellenfél is láthatóan döbbenten reagált.

Egyik legemlékezetesebb jelenet az volt, amikor 

a Prairie View A&M játékosa, Hassane Diallo (magassága 6 láb 8 hüvelyk, azaz kb. 2,03 méter) szemmel láthatóan „kicsinek” tűnt Rioux mellett. A jelenet pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát.

Rioux a szezon során eddig kevesebb játékidőt kapott, mivel még folyamatosan fejlődik, de a floridai szurkolók már így is kedvencként kezelik. Amikor nagy előnyben vannak, a közönség rendszeresen skandálja a nevét, abban reménykedve, hogy a fiatal center pályára lép.

Ezúttal a hajrában, körülbelül két perccel a vége előtt érkezett, és nem is okozott csalódást: egy támadólepattanót követően zsákolással szerezte meg első NCAA-tornás pontjait, ami extázisba hozta a közönséget. Ezt követően az „Oli! Oli!” skandálás visszhangzott az arénában.

A Florida győzelme is történelmi volt: a 59 pontos különbség az NCAA-történelem második legnagyobb különbségű győzelmei közé tartozik.

A meccs közben a Prairie View A&M edzőjét, Byron Smith-t a TNT közvetítésben arról kérdezték, mi kellene a Florida megállításához, mire csak annyit mondott: Szükségünk 

lenne egy kis isteni segítségre.”

Ez azonban nem érkezett meg, a címvédő Florida pedig magabiztosan jutott a következő körbe.

Az első kiemelt Florida Gators vasárnap a kilencedik kiemelt Iowa ellen folytatja a tornát, és a szurkolók abban bíznak, hogy Rioux ismét lehetőséget kap.

