A látványra nem lehetett panasz: Tom Brady 48 évesen is olyan eleganciával osztogatta a labdákat, mintha megállította volna az időt. A rajongók egy pillanatra elhihették, hogy vége a nyugdíjas éveknek, és jön az újabb Super Bowl-menetelés. Csakhogy ezúttal hiányzott valami a receptből: a vér, a verejték és a csontreccsenés. Brady ugyanis nem az NFL-be tért vissza, hanem az amerikaifutball egy szokatlan, könnyített változatában szerepelt.

Tom Brady egy új sportágban is kipróbálta magát, ami azért nincs is olyan messze az amerikaifocitól

Tom Brady dobált, passzolt, csak éppen nem akarták „megölni"

Az amerikai legenda flag footballban mutatta meg magát, ami első hallásra talán egy iskolai testnevelésóra és egy profi meccs furcsa keverékének tűnik. A szabályrendszer lényege egyszerű, de a hagyományos amerikaifutball-hívőknek szinte szürreális: itt nincsenek kegyetlen ütközések és földbe döngölt irányítók.

A védők nem letarolják a labdás játékost, hanem a derekára erősített színes szalagot próbálják letépni. Ha a szalag lejön, a játéknak vége. Nincs drámai becsapódás, csak egy gyors mozdulat. Bradynek persze ez a közeg maga a mennyország: a rutinja és a sebészi pontosságú passzai így is érvényesülnek, de nem kell attól tartania, hogy egy százkilós falember kettétöri a pályafutása utáni nyugalmát.

Az amerikaiak már az olimpiára gyúrnak

Ne legyen kétségünk: Brady fellépése nem puszta nosztalgia, hanem egy kőkemény marketinggépezet része. A flag football ugyanis bekerült a 2028-as Los Angeles-i olimpia programjába, az amerikaiak pedig láthatóan eldöntötték: ha kell, a legnagyobb sztárjaikkal tolják be a sportágat a köztudatba.

A cél egyértelmű: eladhatóvá, pörgőssé és fogyasztóbaráttá tenni ezt a verziót azoknak is, akiknek a hagyományos NFL túl lassú vagy túl erőszakos. Ehhez pedig ki más lehetne a tökéletesebb reklámarc, mint a sportág történetének legsikeresebb játékosa? Brady nem egyszerűen csak megjelent; ő adta meg azt a súlyt az eseménynek, amitől ez a különös változat hirtelen a sportsajtó témája lett.

Nosztalgia szalagokkal átkötve

Az internetet persze azonnal elárasztották a videók: Brady még mindig úgy engedi el a labdát, ahogy szinte senki más. Az egész történet patikamérlegen lett kiszámolva: a régi rajongók megkapják a kedvencüket, az új nézők pedig egy emészthetőbb, látványosabb verziót fedezhetnek fel.