A botrány az ötödik inningben robbant ki, amikor az Atlanta Braves dobója, Reynaldo López kis híján fejen találta a Los Angeles Angels ütőjátékosát, Jorge Solert. A 2021-es World Series legértékesebb játékosa (MVP) nem hagyta szó nélkül az esetet és azonnal a dobódomb felé indult, majd a szóváltás után összeverekedett a két baseballsztár, akik korábban csapattársak is voltak Atlantában.

Botrányba fulladt az Atlanta Braves és a Los Angeles Angels meccse

A jelenet pillanatok alatt tömegverekedéssé fajult, majd a káosznak végül a Braves stábja vetett véget, többek között a csapat vezetőedzője, Walt Weiss is a pályára rohant és lefogta Solert.

Csökkentették a büntetést a botrányos meccs után

Az MLB eredetileg mindkét játékost hét mérkőzésre szóló eltiltással, valamint pénzbírsággal sújtotta, később azonban López fellebbezett a döntés ellen, és végül öt meccsre csökkentették a dobó büntetését, vagyis jövő kedden a Miami Marlins elleni hazai mérkőzésen már ismét pályára léphet.

A dominikai játékos egyébként jó formában kezdte a szezont, és kulcsszerepe van abban, hogy a Braves jelenleg vezeti a Nemzeti Liga keleti csoportját. Ugyan az Angels is fellebbezett a liga döntése ellen, de Soler büntetését helybenhagyták, így a 34 éves játékosnak továbbra is hét mérkőzést kell kihagynia.